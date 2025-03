Толкова различна: Вижте как е изглеждала Меган Маркъл в гимназията

Г имназията, в която е учила Меган Маркъл, с гордост отбелязва успехите на своята възпитаничка, чието хитово шоу в Netflix, "With Love, Meghan", беше подновено за втори сезон.

Учебното заведение сподели трогателна снимка на младата Меган по време на ученическите ѝ години. На кадъра тя позира до голяма статуя на Дева Мария и Исус в училищния двор.

На снимката херцогинята е със сключени ръце, затворени очи и усмивка на лицето, заобиколена от цъфтяща градина. Тя носи семпла бяла рокля с дребен черен десен, светлозелена жилетка и тънка златна лента за глава, а косата ѝ се спуска свободно по раменете.

Фотографията, направена около 1999 г., разкрива значителната промяна във външния вид на съпругата на принц Хари през годините.

Меган бързо сподели снимката в социалните мрежи с коментар: „Когато скъп приятел от гимназията ти изпрати нещо от твоята Alma Mater и това предизвиква най-голямата усмивка на лицето ти. Давай, панди! Благодаря, Суш. Хо“.

Училището също отправи поздравления към своята възпитаничка за нейните скорошни успехи в кариерата, като написа: „Поздравления за нашата възпитаничка от IH, Меган Маркъл ('99), за подновяването на нейния сериал в Netflix и стартирането на новия ѝ подкаст!“.

„Радваме се да споделим специална ретро снимка от времето ѝ в Immaculate Heart в чест на нашата обичана традиция – Деня на Мария, който е символ на сестринството, подкрепата и духа на пандите“ – допълват от училището.

„Докато започваме подготовката за тазгодишния празник на Деня на Мария, с гордост продължаваме традициите, които правят нашата училищна общност толкова специална!“, добавиха те.

Очевидно училището е оказало дълбоко влияние върху израстването на херцогинята. През 2022 г. тя се завърна в неговите коридори за епизод от подкаста си "Archetypes".

