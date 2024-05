"Той е огромен": 2-метров гущер се разхожда във Флорида

М иналата седмица голям гущер е бил забелязан да се разхожда край улица в Югозападна Флорида, а от Комисията за опазване на рибните ресурси и дивата природа на Флорида заявиха, че смятат, че става дума за азиатски вид влечуго.

(Във видеото може да научите повече за: Комодският варан - най-големият и опасен гущер на планетата)

Във видеоклип, публикуван във Фейсбук миналия понеделник от Рене Аланд, се вижда как гущерът върви в гориста местност, далеч от улицата.

В публикацията си Аланд казва: „Днес се останах изненадан. Докато шофирах видях този азиатски воден гущер, беше дълъг около 2 метра“, пише Аланд в своята публикация.

По думите му е забелязал гущера в Норт Порт, Флорида.

Във видеото се чува и как някой казва: „О, той е огромен“.

В изявление, изпратено по електронната поща до Newsweek във вторник, FWC заяви:

„Биолозите от Програмата за неместни риби и диви животни на FWC потвърдиха, че това е азиатски воден варан (Varanus sp.), за който е съобщено в района на границата между Норт Порт и окръг Шарлот.“

„Смятаме, че това е азиатски воден варан , но не сме в състояние да потвърдим окончателно идентификацията въз основа на изпратеното ни видео. Този вид гущер не е типичен за Флорида. Насърчаваме хората да съобщават за наблюдения на Горещата линия за инвазивни видове на FWC. От полза са ясните снимки и/или видео, както и точното местоположение“, се казва още в изявлението.

По данни на Службата за рибни ресурси и дива природа на САЩ азиатският воден варан се среща в Южна и Югоизточна Азия. В САЩ той е забелязан в Аризона, Флорида, Калифорния и Тексас, съобщават от Службата за рибни ресурси и дива природа на САЩ.

Nonnative lizard seen strolling in Florida: It's "huge" https://t.co/v5btgXe9ah pic.twitter.com/JimEaOgmdC