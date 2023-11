“Сключил яростно вежди”: Палеонтолози откриха останки от свиреп морски звяр

С виреп морски звяр, живял преди 80 милиона години, откриха палеонтолози.

Изследователи посочват, че откритото създание е с огромни размери. По думите им останките са на вид воден гущер. Животното е кръстено на морска змия, позната в скандинавската митология - Jörmungandr. Фосилът е открит в близост до малък град в Северна Дакота. Съдейки по формата и размера на фосилизираните останки, изследователите смятат, че животното е било с дължина около 7 метра. Вероятно размерът на животното, бил сходен с този на мъжка косатка. Учените посочват, че поради деформация на черепа, животното изглеждало сякаш е “сключило яростно вежди”.

„Ако сложите плавници на комодски варан и увеличите размера му, в общи линии щеше да изглежда по същия начин“, казва Амелия Зетлоу, изследовател от Университета на Ричард Гилдър към Американския исторически музей.

Схватка продължила 125 млн. години: Бозайник на лов за динозаври

Екземплярът, открит в Северна Дакота, се е запазил във времето. Учените са открил останки от черепа, челюстите и шийните му прешлени. Ново проучване на останките установява, че фосилът притежава характеристиките на два други добре известни мозазавъра. Експертите смятат, че новооткритият вид се доближава до Clidastes, по-малка и по-примитивна форма на мозазавър и гигантски представител на семейството, който достигал дължина над 15 метра.

New Mosasaur Species Was Like A Giant Sea Dragon With "Angry Eyebrows"https://t.co/NsxOQN4nck