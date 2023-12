В търсене на смъртоносния монголски червей от пустинята Гоби

М онголският смъртоносен червей е яркочервено мистериозно същество, за което се твърди, че обитава южната пустиня Гоби. Местните монголски племена разказват, че са виждали създанието по време на пътуванията си, но историите никога не са били потвърдени, дори след много опити от множество изследователски експедиции през годините.

Смъртоносните умения на монголския смъртоносен червей

Олгой-Хорхой е монголският начин да се каже „червей като дебело черво“ и историите го описват като дълъг 1 метър и червен, като черво, пълно с кръв. Художествените илюстрации изобразяват червея със зейнала кръгла уста, пълна с насочени навътре зъби.

Някои разказват, че има заострен край и му приписват способността да пръска смъртоносна горяща киселина срещу враговете си. Съществуват и твърдения, че може да генерира електричество с тялото си. Според сведенията смъртоносните червеи се изстрелват изпод пясъка без предупреждение, за да убият плячката си - камили и гризачи - но непредпазливите хора също могат да се превърнат в такава.

Легендата гласи, че Олгой-Хорхой снася яйцата си в червата на камила и затова придобива кървавочервения си цвят.

Търсенето на монголския смъртоносен червей

Много местни са убедени в съществуването на мистериозното създание. Дори монголският министър-председател Дамдинбазарпрез 1922 г. го описал на западен изследовател.

Скептиците до голяма степен подозират, че приказките за червея убиец са само част от фолклора. Историите са много описателни и еднообразни, но досега нито една от тях не е потвърдена.

Много независими изследователи, авантюристи и зоолози са претърсвали най-отдалечените краища на пустинята Гоби, за да открият прословутия червей на смъртта, но никой досега не е успявал да го види, камо ли да го заснеме.

Историята на смъртоносния червей се е предавала от поколения в Монголия, но привлякла вниманието на западния свят едва през 20-те години на миналия век, след като книгата на палеонтолога Рой Чапман Андрю описала в детайли преданието. Самият Андрю останал скептичен относно съществуването му.

Чешкият криптозоолог Иван Макерле е смятан за най-подробно изследвалия смъртоносния червей. Той научил за него от един студент и предприел пътуване до Южна Монголия през 1990 г., за да открие повече. Неговите изследвания били трудни, тъй като той установил, че много монголци не искали да говорят за легендарното същество. Още по-сложна се оказала ситуацията, заради заповедта на монголското правителство, забраняваща търсенето на смъртоносния червей. В крайна сметка забраната паднала и Макерле успял да потърси отговори.

В своята книга "Mongolské záhady" (Монголска мистерия) Макерле описал червея така:

„Това е подобен на наденица червей, дълъг над половин метър и с дебелината на човешка ръка. Наподобява червата на едър рогат добитък. Кожата му служи като екзоскелет, линее винаги, когато е наранен. Опашката му е къса, сякаш е отрязана, но не заострена. Трудно е да се различи главата от опашката му, защото няма видими очи, ноздри или уста.“

Самият Иван Макерле никога не е видял съществото, но в крайна сметка решил, че Олгой-Хорхой може да е истински.

Ако е истински, какъв би могъл да бъде монголският смъртоносен червей?

LiveScience цитира британския биолог д-р Карл Шукър, автор на книгата "Необяснимото". Шукър описва легендарните създания като „едно от най-сензационните същества в света, скрити сред пясъците на южната пустиня Гоби. ... Прекарва голяма част от времето си скрит под пустинните пясъци, но всеки път, когато бъде забелязан да лежи на повърхността, бива стриктно избягван от местните."

The Mongolian Death Worm, native to the Gobi Desert and capable of killing at a distance by spitting venom or discharging electricity.



"None of those present ever had seen the creature, but they all firmly believed in its existence & described it minutely."#WyrdWednesday pic.twitter.com/GdIvy5BAUq