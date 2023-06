НАСА улови зелена мълния от вихрещата се буря на Юпитер (СНИМКА)

С веткавиците не са характернo явление само на Земята. Те се срещат и на няколко други места в Слънчевата система, но едни от най-зрелищните светкавици са на най-голямата планета. Юпитер има атмосфера от въртящи се облаци и огромни бури, в които могат да паднат мълнии, които понякога имаме късмета да уловим.

Изображение, публикувано от НАСА, е заснето от Juno по време на 31-вото му прелитане около газовия гигант на 30 декември 2020 г. То е обработено от учения Кевин М. Джил от необработени данни от устройството JunoCam на борда. Космическият апарат се е намирал на 32 000 км над облаците на Юпитер близо до северния полюс на 78 градуса географска ширина, когато е заснел зелената светкавица.

See that green dot?



That's a bolt of lightning.



On Jupiter. pic.twitter.com/T8Giqs2VDs