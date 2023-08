Риана стана майка за втори път

С емейството на музикалните звезди Риана и A$AP Rocky изглежда се е увеличило с още един член! Според някои източници, певицата вече е посрещнала втората си рожба, няколко месеца след като обяви бременността си по зрелищен начин на "Супер Боул" тази година.

От MediaTakeOut пишат, че барбадоската изпълнителка e родила момиченце! „Тя е перфектен образ на Риана – дори има светлите ѝ очи“, каза вътрешен човек пред сайта.

Rihanna Reportedly Gave Birth To Her Second Child, A Girl#Rihanna #asaprocky #birth #rihannabirth pic.twitter.com/a4G8UNGDHL