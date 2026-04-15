Тя беше на 18, той - на 54: Скандалната любовна история на Чарли Чаплин и Уна О’Нийл

15 април 2026, 12:43
У на О'Нийл – четвъртата и последна съпруга на филмовата легенда Чарли Чаплин, прекарва целия си живот под светлините на прожекторите. Дъщеря на прочутия драматург Юджийн О'Нийл, тя е сочена за истинска „кралица на театъра“. През 1943 г. обаче името ѝ попада в заглавията на вестниците по съвсем различна причина – бракът ѝ с великия Чаплин.

Любовта им предизвиква грандиозен скандал. Първо, Уна е четвъртата подред съпруга на актьора. Второ, тя едва е навършила 18 години, докато Чаплин е на 54 – точно на възрастта на нейния баща. Сякаш това не е достатъчно, по същото време комикът е затънал в тежко дело за бащинство, заведено от друга жена.

Въпреки че мнозина предричат бърз развод, двамата остават неразделни до сетния час на Чаплин. Свидетелствата сочат, че те са били безоблачно щастливи и са отгледали заедно осем деца.

  • Момиче от театрална династия

Уна Ела О'Нийл е родена на 14 май 1925 г. в британската колония Бермуда. Тя е плод на любовта между драматурга Юджийн О'Нийл – носител на две награди „Пулицър“ за пиесите „Отвъд хоризонта“ (1918) и „Ана Кристи“ (1921), и журналистката Агнес Боултън. Бракът на родителите ѝ обаче се разпада бързо – когато Уна е едва двегодишна. По данни на PBS тя виждала баща си толкова рядко в детството си, че пазела албум с изрезки от вестници, за да не забрави лицето му.

Уна прекарва годините си между Ню Джърси и Бермуда, а като тийнейджър посещава елитното девическо училище „Бриърли“ в Манхатън. Там тя се движи в най-високите кръгове – приятелка е с Глория Вандербилт, запознава се с Труман Капоти и излиза с Дж. Д. Селинджър. Младата О'Нийл пленява околните с красота и чар, а мечтата ѝ е да стане актриса – идея, която вбесява баща ѝ. Юджийн О'Нийл я нарича „разглезено, мързеливо и суетно дете“.

Въпреки че е приета в престижния колеж „Васар“, Уна избира Лос Анджелис в преследване на кариера в киното. Малко след пристигането си там пътищата ѝ се пресичат с тези на Чарли Чаплин.

  • Фаталната среща

Докато Уна е звезда в социалния живот на Манхатън, Чарли Чаплин вече е една от най-влиятелните личности на планетата. Светът го обожава заради шедьоври като „Хлапето“ (1921), „Светлините на града“ (1931) и „Великият диктатор“ (1940). Актьорът е известен и с трите си предишни брака, сключени все с жени, значително по-млади от него.

През октомври 1942 г. той среща Уна на кастинг за следващия си филм. Макар Чаплин да смята, че тя е твърде неопитна за ролята, той се влюбва мигновено. В мемоарите си „Моята автобиография“ (1964) той описва деня на срещата им като „най-щастливото събитие в живота ми“.

Двамата сключват брак на 16 юни 1943 г., веднага след като тя навършва 18 години. По това време Чаплин е на 54.

За Юджийн О'Нийл това е непростимо предателство. Дъщеря му не само е заминала за Холивуд против волята му, но се е омъжила за мъж на неговата възраст. Драматургът се отрича от нея и двамата никога повече не проговарят. Обществото също е скандализирано, предвид текущите съдебни битки на Чаплин с Джоан Бари. Противно на всички прогнози обаче, съюзът им се оказва непоклатим.

„През последните двадесет години разбрах какво означава щастието“, пише Чаплин. „Имам късмета да съм женен за прекрасна жена... Докато живея с Уна, дълбочината и красотата на нейния характер са постоянно откровение за мен.“

  • Живот в името на любовта

Семейството има осем деца: Джералдин, Майкъл, Джозефин, Виктория, Юджийн, Джейн, Анет и Кристофър. Най-голямата им дъщеря, Джералдин, става световноизвестна актриса и дори участва в биографичния филм „Чаплин“ от 1992 г. Внучката им, която носи името Уна Чаплин, също продължава актьорската традиция.

В името на семейството Уна се отказва от собствените си амбиции. Тя остава негова опора и в най-трудните моменти. През 1952 г. визата на Чаплин за САЩ е анулирана заради неговите леви политически убеждения. Двойката се установява в Швейцария, а Уна се отказва от американското си гражданство, за да стане британска поданичка като съпруга си. Те заживяват в просторно имение край Женевското езеро, посветени на децата си.

„Той е моят свят“, споделя тя през 1960 г. „Никога не съм виждала или преживявала нищо друго освен него.“

Семейството рядко се завръща в Щатите. Уна пътува до Америка през 1967 г. след смъртта на майка си, а Чаплин се завръща едва през 70-те, за да получи почетен „Оскар“.

Бракът им продължава 34 години, до смъртта на актьора през 1977 г. След загубата му Уна се затваря в себе си и започва да посяга към алкохола. Тя умира от рак на панкреаса на 27 септември 1991 г., на 66-годишна възраст.

Днес Уна О'Нийл често остава в сянката на великия си съпруг, но за самия Чаплин тя е била центърът на Вселената.

„Дори когато тя върви пред мен по тесните тротоари... с просто достойнство, изправена фигура и тъмна коса, в която личат сребърни нишки“, пише той, „ме залива внезапна вълна от любов и възхищение към всичко, което е тя – и буца засяда в гърлото ми.“

Източник: allthatsinteresting.com    
Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

България Преди 11 минути

Причината е, че вече месец от здравното министерство не дават зелена светлина за нов заем за Окръжната болница „Св. Анна“ във Варна

Бомбен атентат в сърцето на Техеран, има пострадали

Делото за смъртоносната катастрофа с АТВ в Слънчев бряг влиза в съда

Дойде ли краят на "дубайската мечта"?

Путин загуби най-добрия си приятел в ЕС. На кого може да разчита сега, след като Орбан си отиде?

Турски шофьор на тир загина при катастрофа в Новозагорско

Китай се изправя пред мащабен трансфер на богатство без данък върху наследството

Арестуваха двама общински съветници от Септември за купуване на гласове

"За кого? да гласувам": Сайт с изкуствен интелект помага на избирателите да сравнят политическите програми

Руска инфлуенсърка към Путин: Хората се страхуват от Вас (ВИДЕО)

Расте броят на болните от морбили в страната, случаите са вече над 100

Трето превишение на серен диоксид в Димитровград за денонощие

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

МОСВ сезира прокуратурата за смъртта на делфини и птици край Шабла

Как да се справим с някои от най-рисковите ситуации при карането на мотор

