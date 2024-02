The Scholomance: Легендарната румънска академия за черна магия

А ко не сте чували за Scholomance, може би е трябвало. Ейбрахам Ван Хелсинг, експертът на Брам Стокър по материални и мистични болести, със сигурност е чувал за това. Той подозирал, че граф Дракула е бил възпитаник на мястото.

Това скрито училище в планините на Румъния било мястото, където холандският лекар смятал, че Дракула е учил и усвоил тъмните изкуства. Легендарно училище за магьосничество, съперничещо на всеки мрачен дворец от готически кошмари, то било известно с това, че обучава най-силните магьосници, точно както било известно, че налага висока такса на възпитаниците си.

Откъде идват тези истории за училище, където учениците учат тайните на тъмната магия от самия дявол? Къде е било и може би е Scholomance и какво може да се научи там?

