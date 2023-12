Tesla стартира проект за огромен завод за батерии в Шанхай

Tesla официално стартира проект за огромен завод за батерии в Шанхай - вторият завод на американския производител на електрически автомобили в китайския град, съобщават държавните медии.

Проектът беше обявен през април, след като шефът на Tesla Елон Мъск представи пред инвеститорите неясен, но амбициозен план за ускоряване на растежа.

Представители на компанията подписаха споразумение за придобиване на земя за фабриката в покрайнините на Шанхай, според държавната информационна агенция Синхуа.

Tesla 's new mega factory project in #Shanghai has been officially launched, and is scheduled to commence construction in Q1 2024 and production in Q4 2024. Situated in Lingang New Area, the facility aims for the annual production of 10,000 Megapacks. https://t.co/ZI6tcKPVKl pic.twitter.com/j25OrhDJ4w