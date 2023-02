Телескопът Джеймс Уеб засне сливане на три галактики (СНИМКИ)

К осмическият телескоп Джеймс Уеб засне сливане на три галактики, известно като клъстера Пандора, съобщи в. "Дейли мейл".

За да получат една снимка, учените са комбинирали четири изображения на телескопа, които покриват около 50 000 източника на светлина в близкия инфрачервен диапазон.

BREAKING 🚨: James Webb Space Telescope just dropped a new image



Megacluster of galaxies pic.twitter.com/TaFxauixzY