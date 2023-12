Бионсе блесна със стил на рождения ден на Джей Зи (СНИМКИ)

Б ионсе даде възможност на феновете да видят стилния ѝ ансамбъл, който показа за 54-ия рожден ден на съпруга си Джей Зи.

В поредица от снимки публикувани в Instagram в събота, певицата на „Halo“ беше облечена в чифт секси панталони Prada, които оставиха малко на въображението.

Късите панталони, които бяха покрити със сребърни пайети, демонстрираха стегнатите й крака.

42-годишната Бионсе съчета панталонките с прозрачно кремаво боди и бял сутиен отдолу.

Носителката на "Грами" допълва аксесоарите си със слънчеви очила с котешки очи и обсипани с кристали обеци.

Снимките бяха заснети на празненство в чест на Джей Зи, който отпразнува рождения си ден на 4 декември в лозята на Chateau Smith Haut Lafitte в Бордо, Франция.

Leave It To Beyoncé To Pull Off Holiday Hot Pants https://t.co/guzlaNL8nM