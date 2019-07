Йосиф Сталин

Един от най-жестоките диктатори е във всички класации за най-добре изглеждащи исторически личности. Една снимка, направена през 1902, когато Сталин е бил на 23 години, ни кара да мислим, че ако не знаехме какво се крие зад дълбоките му очи, със сигурност бихме били влюбени в него.

Josef Stalin as a young revolutionary in 1900. More photos here: https://t.co/J497A7KrPC pic.twitter.com/4o3gOKF5EK