Тази пещера е първата, обитавана от хора

Д ревни сечива, открити в пещера в РЮА, показват, че най-ранните предшественици на човека са лагерували там преди повече от 1,8 милиона години, съобщи в. "Дейли мейл".

Специалисти от Еврейския университет в Ерусалим изследваха пещерата Вундерверк в пустинята Калахари, като стигнаха до древни слоеве. Те потвърдиха съществуването на изработени от човек сечива на 1,8 милиона години.

Това прави пещерата най-ранното място, обитавано от хора в света, с някои от най-старите признаци за използване на огън и сечива сред праисторическите хора.

