Сатай от копринени буби? Сингапур одобрява насекомите като храна

В настроение за сатай от копринени буби? Или пък наси лемак, поднесен с хрупкави щурци за гарнитура?

Държавната агенция по храните на Сингапур (SFA) е одобрила 16 вида ядливи насекоми за продажба и консумация в страната, според публично циркулярно писмо от 8 юли, адресирано до търговците на храни.

"С незабавен ефект SFA ще разреши вноса на насекоми и продукти от насекоми, принадлежащи към видове, за които е преценено, че са с ниска степен на регулаторна загриженост", се казва в съобщението на агенцията.

Насекомите, одобрени от SFA, включват скакалци, брашнени червеи и няколко вида бръмбари. "Тези насекоми и продукти от тях могат да се използват за консумация от човека или като фураж за животни, отглеждани за производство на храни", заявиха от SFA, като добавиха, че насекомите не могат да бъдат "събирани от природата".

"Необходими са документи, които да докажат, че насекомите се отглеждат в помещения, регулирани от компетентния орган", заявиха от SFA.

От CNN са потърсили SFA за допълнителен коментар относно новите разпоредби.

Подобно на голяма част от света, яденето на насекоми в Сингапур остава новост. Изследователите са регистрирали повече от 2100 ядливи вида насекоми - много от тях са пълни с важни витамини и минерали и служат като устойчив източник на висококачествени протеини, за разлика от добитъка, който произвежда метан.

"Насекомите са пренебрегван източник на протеини и начин за борба с изменението на климата", се казва в доклад на Световния икономически форум от 2022 г. "Консумацията ни на животински протеини е източник на парникови газове и климатични промени. (Консумацията) на насекоми може да компенсира изменението на климата по много начини", казват изследователите.

Такос от скакалци се сервира като популярен деликатес в някои части на Мексико.

Went to a taqueria and saw this on the menu..Tacos de chapulín 🦗 of course I had to try it out.. grasshopper tacos 🌮 pic.twitter.com/lNowskQieZ