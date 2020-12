Сингапур разреши пилешко, създадено в лаборатория

С ингапур стана първата държава в света, която одобри продажбите на пилешко месо, създадено в лаборатория, пише Bloomberg. Решението дава възможност на базираната в Сан Франциско стартъп компания Eat Just да предлага продукта.

Singapore becomes the first to allow the sale of cultured meat after approving Eat Just to sell its lab-created chicken https://t.co/euhDuTEn9i