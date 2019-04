"Игра на тронове" е сред най-обичаните телевизионни сериали. И въпреки че предстоящите епизоди ще отбележат края на хитовата поредица, феновете не са готови да се разделят с любимите си персонажи.

Именно това е причината особено актуални в момента да са татуировките, вдъхновени от сериала, пише в. "Дейли стар". От платформата Tатуду, която дава възможност на потребителите да качват снимки на татуировките си, отбелязват бум на боди арта в стил "Игра на тронове".

Сред най-забележителните татуировки, които могат да се видят в платформата, са свръхреалистични портрети на персонажи като Джон Сноу, Денерис Таргариен, Аря Старк.

Game of Thrones tattoos SURGE in popularity ahead of series 8 launch https://t.co/t2PMKuBrOZ pic.twitter.com/Fg4x5atCsH — usatodaypost (@usatodaypost2) 7 април 2019 г.

fun fact i have a big tattoo of a sloth on the iron throne and his name is jon slow #GameofThrones pic.twitter.com/NKHPV5lehU — ashley 🍪 (@_ashtagging) 8 април 2019 г.

Thanks to my perfect amazing mrs for my birthday present I Love you ! I always wanted house stark tattoo🐺 because I'm a game of thrones nerd! THANKS EVERYONE FOR MY BIRTHDAY WISHES MEANS ALOT ✌👌#housestark #GameofThrones #housestarktattoo #GoTS8 pic.twitter.com/xToHGrVA9y — UW7 Gaming 🐺 (@UW7GamingYT) 6 април 2019 г.

"С наближаването на последния сезон преданите фенове не искат да се примирят с мисълта за раздяла. Благодарение на невероятните предложения за татуировки, те могат да продължат историята и да носят любимите си герои със себе си навсякъде и завинаги. Чудесно е да наблюдаваме ентусиазма, с който нашите потребители резервират или споделят татуировки, вдъхновени от "Игра на тронове", казват от Татуду.

Излъчването на осмия и последен сезон на сериала ще започне по телевизия HBO на 14 април, припомня изданието.

