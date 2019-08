Отличная новость прилетела из Лос-Анджелеса: голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино и израильская певица и модель Даниэла Пик поженились. Ей - 35, ему - 55, и все с чистого листа: это первый брак для обоих, и детей также ни у кого нет (пока нет). Отношения проверены временем: Квентин и Даниэла познакомились 9 лет назад на съемочной площадке "Бесславных ублюдков". Желаем счастья молодоженам и очень ждем новую работу Тарантино - фильм "Однажды в Голливуде" с Лео Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби (премьера 08.08.19) #tarantino #quentintarantino #daniellapick #wedding #celebritywedding #квентинтарантино #свадьба #знаменитости #тарантино #тарантиноженился @daniellapick

A post shared by Marie Claire Russia (@marieclairerussia) on Nov 28, 2018 at 10:49pm PST