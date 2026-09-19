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Край на чакането в трафика: Създадоха кола, която „прескача“ задръстването

Създаден като каскаден автомобил за рекламна кампания, 4-тонният SUV ползва генератор и тежкотоварни гуми, за да се справя с трафика

19 септември 2026, 16:53
Край на чакането в трафика: Създадоха кола, която „прескача“ задръстването
Източник: iStock

З адръстванията остават едно от най-разочароващите неща, които могат да се случат по време на шофиране. Има обаче кола, която може да се справи с този проблем, пише Supercar Blondie. Вместо да чакате колите отпред да преминат в трафика, можете просто да ги „прескачате“. 

За тази цел през 2017 г. е създаден SUV-ът Hum Rider, базиран на Jeep Grand Cherokee. Автомобилът разполага с хидравлично окачване, което повдига автомобила на височина от почти 2,7 метра, като едновременно с това увеличава междуосието. Интересното е, че Hum Rider е създаден през 2017 г. като рекламно каскадно превозно средство за услугата за свързани автомобили Hum на Verizon. С натискане на бутон, хидравлични рамена се издигат отдолу на Jeep Grand Cherokee, разтваряйки колелата и повдигайки каросерията високо във въздуха. Това позволява на автомобила да заобикаля много коли, заседнали в трафика. 

В стандартната си конфигурация Hum Rider има намалена междуосие и пътен просвет. Тази система се захранва от над 90 метра хидравлични тръбопроводи, а бензинов генератор на Honda осигурява необходимата мощност за работата на хидравличните помпи. Модификациите също така увеличиха теглото на SUV-а до приблизително 3850 кг, повече от два пъти повече от теглото на стандартен Jeep Grand Cherokee. Превозното средство е оборудвано с тежкотоварни гуми за камиони, за да се справи с допълнителното тегло и необичайните натоварвания, генерирани от хидравличната система. 

Все пак, модификациите създадоха проблем: водачът не можеше просто да погледне през прозореца, за да види какво се случва отдолу. За да се реши този проблем обаче, превозното средство беше оборудвано с четири камери, монтирани под него. Тези камери предават изображения на екрани в кабината, позволявайки на водача да наблюдава обкръжението си.

Източник: БГНЕС    
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Край на чакането в трафика: Създадоха кола, която „прескача“ задръстването

Край на чакането в трафика: Създадоха кола, която „прескача“ задръстването

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