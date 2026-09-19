България

Гълъб Донев: Членството на България в ОИСР продължава да бъде стратегически приоритет

Заместник министър-председателят участва в неформалното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси

19 септември 2026, 17:15
Гълъб Донев: Членството на България в ОИСР продължава да бъде стратегически приоритет
Източник: Министерството на финансите

В рамките на заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 18 и 19 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия, министрите обмениха мнения относно бъдещето на финансовите иновации в Европа. Съветът също дискутира въздействието на изкуствения интелект върху европейските икономики и общества въз основа на презентация на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева. Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев сподели, че за България е важно научният и изчислителният капацитет да бъде достъпен за повече предприятия и администрации. Министър Донев изрази задоволство от участието на г-жа Георгиева в работната сесия на Съвета при проведената с нея кратка среща, съобщи NOVA.

 

В рамките на работния обяд министрите обсъдиха конкурентоспособността на банковия сектор на ЕС. Заместник министър-председателят подчерта, че адекватната капитализация на местно ниво и наличието на достатъчен капацитет за поемане на загуби са приоритетни защитни механизми, които позволяват на банките на индивидуално ниво да устояват на неблагоприятни шокове и да защитават както гарантираните, така и негарантираните вложители в случай на финансови затруднения. Общата регулаторна тежест остава структурно предизвикателство за конкурентоспособността на европейския банков сектор. България приветства предприетите стъпки за опростяване, по-специално в областта на надзорното и регулаторното отчитане и насърчава по-нататъшните усилия за гарантиране, че регулаторната рамка остава пропорционална, последователна и съобразена с поставените цели.

Членовете на Еврогрупата споделиха мнения относно предизвикателствата пред производителността, конкурентоспособността и растежа в еврозоната. Със застаряването на населението заетостта вече няма да може да бъде двигател на растежа, както през последното десетилетие. Производителността вече е единственият устойчив двигател на растежа в еврозоната. Европа навлиза в този период с редица силни страни: научни изследвания от световна класа, високообразована работна сила, значителен обем спестявания и единен пазар от 450 милиона души. Предизвикателството е тези силни страни ускорено да бъдат трансформирани в по-бърз растеж на производителността, повече иновации и по-висока конкурентоспособност.

Заместник министър-председателят се срещна с г-н Матиас Корман, генерален секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Г-н Донев подчерта, че членството на страната ни в ОИСР продължава да бъде стратегически приоритет. Той изрази благодарност към генералния секретар за неговата лична подкрепа и го увери, че Правителството продължава да работи в тясно партньорство с Организацията за скорошното успешно приключване на оставащите прегледи в рамките на комитетите на ОИСР. Г-н Корман отчете, че България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес.

Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев проведе двустранна среща с президента на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Одил Рено-Басо. По време на разговора министър Донев запозна президента Рено-Басо с приоритетите в управленската програма и усилията на правителството за стабилизиране на публичните финанси и запазване на финансовата устойчивост на страната в средносрочен план. Сред темите за разговор в рамките на срещата бяха потенциални бъдещи възможности за задълбочаване на сътрудничество, включително посредством публично-частно партньорство.

В заседанието и двустранните срещи участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

 

Източник: NOVA    
ЕКОФИН Финансови иновации Изкуствен интелект Банков сектор Конкурентоспособност Производителност ОИСР ЕБВР Гълъб Донев Публични финанси
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