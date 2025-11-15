Свят

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Той избра да бъде екзекутиран чрез разстрел, вместо чрез смъртоносна инжекция или електрически стол

15 ноември 2025, 12:01
Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт
Източник: БТА/АР

Р азкрито бе последното хранене на осъдения на смърт Стивън Брайънт от Южна Каролина, екзекутиран от разстрелен отряд в петък – третият човек, умрял по този метод в щата тази година, пише New York Times.

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Трима служители на затвора, въоръжени с бойни патрони, доброволно се включиха в изпълнението на присъдата на 44-годишния Стивън Брайънт, който беше обявен за мъртъв в 18:05 ч.

Брайънт уби трима души в рамките на пет дни в селски район на щата през 2004 г. Той избра да бъде екзекутиран чрез разстрел, вместо чрез смъртоносна инжекция или електрически стол. Не направил последно изявление и само хвърлил кратък поглед към 10-те свидетели, преди върху главата му да бъде поставена качулката. Около 55 секунди по-късно прозвучали изстрелите. Брайънт не издал никакъв звук. Червената мишена, обозначаваща мястото на сърцето му, изхвръкнала напред от гърдите му.

Затворник в САЩ ще бъде екзекутиран чрез разстрел

Той поел няколко плитки вдишвания и малко повече от минута по-късно извърши последния си спазъм. Лекар го прегледал в продължение на минута, преди да обяви смъртта му.

Свидетел пред медиите заяви след екзекуцията, че на гърдите на Брайънт, където е бил прострелян, се е появила „локва влага“. Трима членове на семействата на жертвите, които присъстваха, се държаха за ръце по време на екзекуцията.

Брайънт е седмият човек, екзекутиран в Южна Каролина за последните 14 месеца, след като щатът прекъсна изпълнението на смъртни присъди за 13 години заради липса на медикаменти за смъртоносна инжекция. Републиканският губернатор Хенри Макмастър отказа помилване, посочиха от офиса му. Нито един губернатор на Южна Каролина не е предоставял помилване, откакто смъртното наказание бе възобновено в САЩ през 1976 г.

  • Последно хранене и спомен

За последното си хранене Брайънт си поръчал пикантни морски дарове, пържена риба с ориз, яйчени рулца, пълнени скариди, две шоколадови блокчета и немска шоколадова торта.

Бо Кинг, адвокат, работил по дела за смъртни присъди в Южна Каролина, заяви, че Брайънт е страдал от генетично заболяване и е бил жертва на сексуално и физическо насилие от роднини, а прекомерното пиене на майка му „е увредило трайно тялото и мозъка му“.

„Уврежданията на г-н Брайънт го направиха неспособен да понесе мъчителните спомени от детството си“, пише Кинг в изявление.

Смъртоносна инжекция, електрошок или разстрел: Южна Каролина се готви за екзекуция

Кинг допълни, че Брайънт „е проявил благодат и смелост, прощавайки на семейството си, и голяма любов към тези в и извън затвора му“.

„Ще помним неговите неочаквани приятелства, яростната му закрилническа нагласа и любовта му към природата, водата и света“, добавя адвокатът.

  • Разстрелен отряд срещу смъртоносна инжекция

Разстрелът има дълга и насилствена история по света. Методът е използван за наказване на бунтове и дезертьорство в армията, като гранично правосъдие в Дивия Запад, както и като инструмент за терор и политически репресии в бившия Съветски съюз и нацистка Германия.

През последните години методът бе възроден в САЩ. Някои законодатели твърдят, че това е най-бързият и хуманен начин за изпълнение на смъртна присъда.

Това съвпада с поредица от неуспешни екзекуции чрез други методи, включително чрез смъртоносни инжекционни вещества. Южна Каролина и други щати срещат все повече трудности в осигуряването на необходимите медикаменти. Именно това доведе до 13-годишното прекъсване на екзекуциите.

Щатът възобнови изпълнението им през септември 2024 г. Оттогава четирима мъже са били екзекутирани чрез смъртоносна инжекция, а трима – чрез разстрел. Южна Каролина остава сред малкото щати, в които електрическият стол все още е законен метод.

Кинг заяви, че всяка от седемте последни екзекуции е била „брутална и срамна“.

„Никой не е направил Южна Каролина по-безопасна или по-справедлива“, каза адвокатът.

Трите други скорошни екзекуции чрез разстрел в САЩ са извършени в Юта, а последната там е от 2010 г. Методът е законен и в Айдахо, както и резервен вариант в Оклахома и Мисисипи.

  • Убийствата през 2004 г.

Брайънт призна, че през октомври 2004 г. е убил Уилард „Ти Джей“ Титжен, след като спрял в уединения му дом в окръг Съмтър, твърдейки, че има проблеми с автомобила. Титжен е бил прострелян няколко пъти. След това Брайънт отговарял на телефона му, твърдейки пред съпругата и дъщеря му, че той е преследвачът и ги е убил, съобщиха прокурорите.

Брайънт убил още двама мъже – единият преди, другият след Титжен. Той ги закарал, и когато спрели да уринират край пътя, ги застрелял в гърба, съобщиха властите.

В търсенето на извършителя полицаите спирали почти всички автомобили по черните пътища в района източно от Колумбия и предупреждавали хората да внимават с непознати, търсещи помощ.

Брайънт е 43-ият човек, екзекутиран по съдебно разпореждане в САЩ тази година. Най-малко още 14 екзекуции са планирани до края на 2025 г. Той е и 50-ият екзекутиран в Южна Каролина от възобновяването на смъртното наказание преди 40 години.

  • Как протича екзекуция чрез разстрел

Завесата се отваря в камерата на смъртта пред по-малко от дузина свидетели, седнали зад бронирано стъкло.

Осъденият е прикрепен към стол. Лекар поставя бял квадрат с червена мишена тип „бик“ върху сърцето му. Адвокатът му може да прочете последното му изявление. След това служител на затвора поставя качулка на главата му, преминава през малката стая и отваря черна щора, зад която се намира разстрелният отряд.

Без звуков или визуален сигнал за свидетелите, стрелците изстрелват мощни пушки от разстояние около 4,5 метра. След една-две минути лекар влиза, преглежда тялото и обявява смъртта.

Адвокатите на последния екзекутиран по този метод мъж заявиха, че стрелците едва не са пропуснали сърцето на Микал Махди. Те предположиха, че заради това Махди е изпитвал мъчителна болка три или четири пъти по-дълго, отколкото би трябвало, ако сърцето му беше уцелено директно.

