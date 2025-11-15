Свят

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна

15 ноември 2025, 12:19
Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал" и 91 дрона, жертва в Днепър
Източник: БТА

У краинските военновъздушни сили тази сутрин съобщиха в приложението „Телеграм“, че през нощта са унищожили две руски балистични ракети „Кинжал“ и 91 дрона, предаде Укринформ.

По информация на украинските ВВС тази нощ руските сили са атакували Украйна с три ракети „Кинжал“ и 135 дрона „Шахед“, „Гербера“ и други.

Въздушната атака е отблъсната от авиацията, зенитно-ракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна. Според предварителните данни са унищожени две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, се уточнява в съобщението.

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна. Атаката продължава, добавят украинските ВВС.

Междувременно ръководителят на военната администрация на Днепропетровска област Владислав Хайваненко съобщи, че след атака с руски дронове в град Днипро (Днепър на руски език) са избухнали няколко пожара.

В резултат на ударите е загинал 65-годишен мъж.

Пожарите са засегнали неизползвана сграда и автомобил. Регистрирани са щети на частни обекти, пететажна жилищна сграда, частни домове, газопровод и превозни средства.

В района Синелникове е пострадал 52-годишен мъж, а пожари са нанесли щети на културен център и частни домове, уточни Хайваненко.

Източник: Валерия Динкова/БТА    
Украйна Русия Въздушни атаки Дронове Ракети ПВО Днипро
