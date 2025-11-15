Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Р еволюционният анализ на кръвта на Адолф Хитлер разкри изключителни открития за неговия произход и възможни здравословни проблеми, пише ВВС.

Старателна работа на международен екип от учени успя да развенчае дългогодишния слух, че Хитлер е имал еврейски корени (няма такива), и установи, че е носел генетично заболяване, влияещо върху развитието на половите органи – и всичко това от старо, оцапано с кръв парче плат.

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

Докато кликбейт заглавията се фокусират върху въпроса дали диктаторът е имал микропенис и само един тестис, много по-сериозни са данните за „много висока“ генетична предразположеност – в горния 1% – към аутизъм, шизофрения и биполярно разстройство.

Означава ли това, че е страдал от тези състояния? „Абсолютно не“, подчертават експертите – това не е диагноза.

Въпреки това изследването поражда опасения за стигматизация и повдига въпроса: трябваше ли изобщо да бъде проведено?

„Мъчих се за това“, признава проф. Тури Кинг още в първите минути на документалния филм на Channel 4 „ДНК-то на Хитлер: План на диктатор“.

Should Hitler's DNA have been studied – or just left alone? https://t.co/EwlRPh4qHO — BBC News (UK) (@BBCNews) November 15, 2025

Тя обяснява пред Би Би Си, че когато е получила покана да се включи преди няколко години, е била напълно наясно с потенциалните последици от подобен проект: „Не ме интересува да сензационализирам нещата.“

Но според нея рано или късно някой щял да го направи – и тя предпочела това да стане под строг научен контрол и с всички необходими „предпазни мерки“.

Откъде идва „зомби твърдението“ за еврейския произход на Хитлер?

Проф. Кинг не е новак в подобни чувствителни проекти – тя ръководеше генетичното разследване, което доказа самоличността на скелета на Ричард III, открит под паркинг в Лестър през 2012 г.

Кървавото парче плат – вече на 80 години – е изрязано от диван в подземния бункер на Хитлер, където той се самоубива по време на падането на Берлин в края на Втората световна война.

Докато оглеждал бункера, полк. Розуел П. Розенгрен от американската армия взел плата като уникален военен трофей. Днес той е рамкиран и изложен в Историческия музей в Гетисбърг, САЩ.

Учените са уверени, че това наистина е кръвта на Хитлер, след като откриват прецизно съвпадение на Y-хромозомата с ДНК проба от негов мъжки роднина, взета преди десет години.

Резултатите, които в момента минават през експертна оценка, са наистина интригуващи.

Това е първото идентифициране на ДНК от Хитлер, а за четири години учените успяват да я секвенират и да изготвят генетичен профил на един от най-мрачните тирани в историята.

A TV documentary aims to provide new insight into Adolf Hitler by sequencing his DNA, but the reality is that his genes tell us nothing we didn't already know and the work risks stigmatising other people, says Michael Le Page. https://t.co/CSRzMGo7be — New Scientist (@newscientist) November 13, 2025

Едно от сигурните заключения е, че Хитлер не е имал еврейски произход – слух, който циркулира още от 20-те години на XX век.

Друго ключово откритие е, че той е страдал от синдром на Калман – генетично заболяване, което може да повлияе пубертета и развитието на половите органи. То може да доведе до микропенис и неспуснати тестиси – слух, широко разпространен във военните песни от онова време.

Синдромът може да влияе и върху либидото – подробност, която историкът д-р Алекс Кей от Потсдамския университет смята за особено значима.

„Това ни казва много за личния му живот – или по-точно, че той не е имал личен живот“, обяснява той.

Историците отдавна се питат защо Хитлер е бил почти фанатично отдаден на политиката, изключвайки всеки друг аспект от личното си съществуване. Новите генетични данни могат да дадат частичен отговор.

Но най-спорните резултати идват от полигенните анализи, които показват висока предразположеност към аутизъм, ADHD, шизофрения и биполярно разстройство.

Тук науката става сложна.

Полигенните оценки сравняват ДНК с голяма популационна база и изчисляват вероятност, а не диагноза. За отделен човек резултатите често са много по-малко категорични.

В документалния филм експертите постоянно подчертават, че това не означава, че Хитлер е имал тези състояния. Това са само вероятности.

Някои учени обаче смятат, че авторите на изследването правят твърде смели изводи.

Проф. Дениз Синдъркомб Корт от Кингс Колидж Лондон заявява пред Би Би Си, че изследователите „са отишли твърде далеч в предположенията си“.

„По отношение на характера или поведението това е доста безполезно“, казва тя. Според нея т.нар. „непълна пенетрантност“ прави невъзможно да се предвиди дали дадено генетично предразположение се е проявило.

Колегата ѝ генетик д-р Сундхя Раман обобщава: „Само защото имате нещо кодирано в ДНК-то си, не означава, че ще го изразите.“

Проф. Саймън Барън-Коен от Университета в Кеймбридж добавя: „Преминаването от биология към поведение е голям скок.“

Рискува се стигматизация, предупреждават той и други: хората могат да започнат да свързват собствената си диагноза с действията на човек, извършил чудовищни престъпления.

Националното дружество за аутизъм в Обединеното кралство реагира остро, наричайки изводите „евтин трик“.

Adolf Hitler likely had a micropenis — and just one ball: study https://t.co/ln1Ov6dvlC pic.twitter.com/DAMUWZ55iu — New York Post (@nypost) November 13, 2025

Channel 4 и продуцентите от Blink Films защитават документалния филм, подчертавайки, че той ясно посочва: поведението е продукт както на биологията, така и на средата, възпитанието, културата и житейските обстоятелства.

Дори заглавието „План на диктатор“ поражда критики. Проф. Кинг признава, че не би го избрала, а историкът проф. Томас Вебер е бил „изненадан“, когато го видял.

Той определя анализа като „вълнуващ и обезпокоителен“. Вълнуващ – защото потвърждава определени предположения. Обезпокоителен – защото може да подведе хората към търсене на „злия ген“.

Въпросите за етиката остават. Трябваше ли да се изследва ДНК-то на човек, който не може да даде съгласие? И отменя ли мащабът на престъпленията му правото на лична неприкосновеност?

„Това е Хитлер – не е някакъв мистичен персонаж, на когото никой не може да проведе ДНК изследване. Кой взема това решение?“ пита проф. Кинг.

Историкът Субхадра Дас подкрепя подхода: вземането на ДНК проби от исторически личности е честа практика в науката и археологията – въпросът е как се тълкуват резултатите.

Д-р Кей смята, че етиката не е проблем, „стига фактите да са налице и всичко да бъде проверено двойно“. А дали ДНК-то на Хитлер е трябвало да бъде изобщо пипано? „Той е мъртъв от 80 години, няма преки наследници и е отговорен за неизброими страдания.“

Интересно е, че няколко европейски лаборатории отказват участие и анализите са проведени в САЩ.

Според продуцентите проектът е преминал през стандартни етични процедури в две държави.

Трябваше ли това изследване да се случи? Участниците в проекта казват „да“. То допринася за по-пълен портрет на човек, който продължава да ужасява и да интригува.

„Трябва да направим всичко възможно, за да разберем екстремизма в миналото“, казва проф. Вебер.

Но някои историци не са съгласни.

„Това е съмнителен начин да се опитаме да обясним какво е движило действията на Хитлер“, казва Ива Вукушич от Университета в Утрехт.

Други предупреждават, че подобни анализи могат да отклонят вниманието от истинските уроци на историята: че „нормалните хора в определени контексти могат да извършват, подбуждат или приемат ужасяващо насилие“.

Фокусът върху евентуалния микропенис на Хитлер, отбелязва историчката Ан ван Моурик, „не ни учи на нищо за механиката на масовото насилие и геноцид“.

След като анализът приключи и мине експертната оценка, резултатите ще бъдат публикувани.

Проф. Вебер предупреждава: те трябва да бъдат използвани „изключително внимателно и трезво“.

Но добавя, че стойността на подобни изследвания се измерва в поколения: „Убеден съм, че умните хора ще ги използват по най-добрия начин.“

Всички ние обаче носим отговорност как говорим за тези резултати.

Д-р Кей подчертава, че трябва да „следваме науката“ и ясно да разграничаваме какво е факт и какво не. Това важи и за медиите – тяхната роля е да предават информацията точно и без стигматизация.

„Документален филм като този не съществува във вакуум.“