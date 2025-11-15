Свят

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Старателна работа на международен екип от учени успя да развенчае дългогодишния слух, че Хитлер е имал еврейски корени

15 ноември 2025, 13:26
Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?
Източник: Getty Images

Р еволюционният анализ на кръвта на Адолф Хитлер разкри изключителни открития за неговия произход и възможни здравословни проблеми, пише ВВС.

Старателна работа на международен екип от учени успя да развенчае дългогодишния слух, че Хитлер е имал еврейски корени (няма такива), и установи, че е носел генетично заболяване, влияещо върху развитието на половите органи – и всичко това от старо, оцапано с кръв парче плат.

ДНК анализ разкри шокиращи факти за Хитлер

Докато кликбейт заглавията се фокусират върху въпроса дали диктаторът е имал микропенис и само един тестис, много по-сериозни са данните за „много висока“ генетична предразположеност – в горния 1% – към аутизъм, шизофрения и биполярно разстройство.

Означава ли това, че е страдал от тези състояния? „Абсолютно не“, подчертават експертите – това не е диагноза.

Въпреки това изследването поражда опасения за стигматизация и повдига въпроса: трябваше ли изобщо да бъде проведено?

„Мъчих се за това“, признава проф. Тури Кинг още в първите минути на документалния филм на Channel 4 „ДНК-то на Хитлер: План на диктатор“.

Тя обяснява пред Би Би Си, че когато е получила покана да се включи преди няколко години, е била напълно наясно с потенциалните последици от подобен проект: „Не ме интересува да сензационализирам нещата.“

Но според нея рано или късно някой щял да го направи – и тя предпочела това да стане под строг научен контрол и с всички необходими „предпазни мерки“.

Откъде идва „зомби твърдението“ за еврейския произход на Хитлер?

Проф. Кинг не е новак в подобни чувствителни проекти – тя ръководеше генетичното разследване, което доказа самоличността на скелета на Ричард III, открит под паркинг в Лестър през 2012 г.

Кървавото парче плат – вече на 80 години – е изрязано от диван в подземния бункер на Хитлер, където той се самоубива по време на падането на Берлин в края на Втората световна война.

Докато оглеждал бункера, полк. Розуел П. Розенгрен от американската армия взел плата като уникален военен трофей. Днес той е рамкиран и изложен в Историческия музей в Гетисбърг, САЩ.

Учените са уверени, че това наистина е кръвта на Хитлер, след като откриват прецизно съвпадение на Y-хромозомата с ДНК проба от негов мъжки роднина, взета преди десет години.

Резултатите, които в момента минават през експертна оценка, са наистина интригуващи.

Това е първото идентифициране на ДНК от Хитлер, а за четири години учените успяват да я секвенират и да изготвят генетичен профил на един от най-мрачните тирани в историята.

Едно от сигурните заключения е, че Хитлер не е имал еврейски произход – слух, който циркулира още от 20-те години на XX век.

Друго ключово откритие е, че той е страдал от синдром на Калман – генетично заболяване, което може да повлияе пубертета и развитието на половите органи. То може да доведе до микропенис и неспуснати тестиси – слух, широко разпространен във военните песни от онова време.

Синдромът може да влияе и върху либидото – подробност, която историкът д-р Алекс Кей от Потсдамския университет смята за особено значима.

„Това ни казва много за личния му живот – или по-точно, че той не е имал личен живот“, обяснява той.

Историците отдавна се питат защо Хитлер е бил почти фанатично отдаден на политиката, изключвайки всеки друг аспект от личното си съществуване. Новите генетични данни могат да дадат частичен отговор.

Но най-спорните резултати идват от полигенните анализи, които показват висока предразположеност към аутизъм, ADHD, шизофрения и биполярно разстройство.

Тук науката става сложна.

Полигенните оценки сравняват ДНК с голяма популационна база и изчисляват вероятност, а не диагноза. За отделен човек резултатите често са много по-малко категорични.

В документалния филм експертите постоянно подчертават, че това не означава, че Хитлер е имал тези състояния. Това са само вероятности.

Някои учени обаче смятат, че авторите на изследването правят твърде смели изводи.

Проф. Дениз Синдъркомб Корт от Кингс Колидж Лондон заявява пред Би Би Си, че изследователите „са отишли твърде далеч в предположенията си“.

„По отношение на характера или поведението това е доста безполезно“, казва тя. Според нея т.нар. „непълна пенетрантност“ прави невъзможно да се предвиди дали дадено генетично предразположение се е проявило.

Колегата ѝ генетик д-р Сундхя Раман обобщава: „Само защото имате нещо кодирано в ДНК-то си, не означава, че ще го изразите.“

Проф. Саймън Барън-Коен от Университета в Кеймбридж добавя: „Преминаването от биология към поведение е голям скок.“

Рискува се стигматизация, предупреждават той и други: хората могат да започнат да свързват собствената си диагноза с действията на човек, извършил чудовищни престъпления.

Националното дружество за аутизъм в Обединеното кралство реагира остро, наричайки изводите „евтин трик“.

Channel 4 и продуцентите от Blink Films защитават документалния филм, подчертавайки, че той ясно посочва: поведението е продукт както на биологията, така и на средата, възпитанието, културата и житейските обстоятелства.

Дори заглавието „План на диктатор“ поражда критики. Проф. Кинг признава, че не би го избрала, а историкът проф. Томас Вебер е бил „изненадан“, когато го видял.

Той определя анализа като „вълнуващ и обезпокоителен“. Вълнуващ – защото потвърждава определени предположения. Обезпокоителен – защото може да подведе хората към търсене на „злия ген“.

Въпросите за етиката остават. Трябваше ли да се изследва ДНК-то на човек, който не може да даде съгласие? И отменя ли мащабът на престъпленията му правото на лична неприкосновеност?

„Това е Хитлер – не е някакъв мистичен персонаж, на когото никой не може да проведе ДНК изследване. Кой взема това решение?“ пита проф. Кинг.

Историкът Субхадра Дас подкрепя подхода: вземането на ДНК проби от исторически личности е честа практика в науката и археологията – въпросът е как се тълкуват резултатите.

Д-р Кей смята, че етиката не е проблем, „стига фактите да са налице и всичко да бъде проверено двойно“. А дали ДНК-то на Хитлер е трябвало да бъде изобщо пипано? „Той е мъртъв от 80 години, няма преки наследници и е отговорен за неизброими страдания.“

Интересно е, че няколко европейски лаборатории отказват участие и анализите са проведени в САЩ.

Според продуцентите проектът е преминал през стандартни етични процедури в две държави.

Трябваше ли това изследване да се случи? Участниците в проекта казват „да“. То допринася за по-пълен портрет на човек, който продължава да ужасява и да интригува.

„Трябва да направим всичко възможно, за да разберем екстремизма в миналото“, казва проф. Вебер.

Но някои историци не са съгласни.

„Това е съмнителен начин да се опитаме да обясним какво е движило действията на Хитлер“, казва Ива Вукушич от Университета в Утрехт.

Други предупреждават, че подобни анализи могат да отклонят вниманието от истинските уроци на историята: че „нормалните хора в определени контексти могат да извършват, подбуждат или приемат ужасяващо насилие“.

Фокусът върху евентуалния микропенис на Хитлер, отбелязва историчката Ан ван Моурик, „не ни учи на нищо за механиката на масовото насилие и геноцид“.

След като анализът приключи и мине експертната оценка, резултатите ще бъдат публикувани.

Проф. Вебер предупреждава: те трябва да бъдат използвани „изключително внимателно и трезво“.

Но добавя, че стойността на подобни изследвания се измерва в поколения: „Убеден съм, че умните хора ще ги използват по най-добрия начин.“

Всички ние обаче носим отговорност как говорим за тези резултати.

Д-р Кей подчертава, че трябва да „следваме науката“ и ясно да разграничаваме какво е факт и какво не. Това важи и за медиите – тяхната роля е да предават информацията точно и без стигматизация.

Документален филм като този не съществува във вакуум.“

ДНК анализ Адолф Хитлер Генетичен произход Синдром на Калман Микропенис Психични предразположения
Последвайте ни

По темата

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

Трябваше ли ДНК-то на Хитлер да бъде изследвано – или просто да бъде оставено на мира?

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

17-годишният син на Радан Кънев е задържан с марихуана

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Какво знаем за последните минути на екзекутирания Стивън Брайънт

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Малък самолет падна в Сърбия, има загинал и ранен

Свят Преди 29 минути

Загиналият е бил вторият пилот на 30 години, който е бил обявен за мъртъв на мястото на инцидента.

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Нощна атака: Украйна свали две ракети „Кинжал“ и 91 дрона, жертва в Днепър

Свят Преди 2 часа

Една ракета и 41 дрона са поразили целите си на 13 места в Украйна

Обвинение за подкуп срещу един от задържаните митничари на ГКПП „Калотина“

Обвинение за подкуп срещу един от задържаните митничари на ГКПП „Калотина“

България Преди 3 часа

Вторият задържан е освободен още вчера без обвинение

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

България Преди 4 часа

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

Технологии Преди 4 часа

Вече поне 1,2 млрд. души са използвали AI инструменти

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

Тежка катастрофа с трима загинали на АМ "Тракия"

България Преди 4 часа

Движението в участъка е спряно и се пренасочва по обходни маршрути

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите

Любопитно Преди 4 часа

Черният пръстен се оказа дим от пиротехническо оборудване

Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с "Лукойл"

Деница Сачева: Спецов е подготвен, ще се справи с "Лукойл"

България Преди 5 часа

Тя добави, че коледни добавки за пенсионерите не са планирани заради ограничените възможности

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн

Свят Преди 5 часа

"Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", написа Тръмп по адрес на законодателката от щата Джорджия

Рязък скок: 191 депутати отсъстваха неоправдано от парламента през октомври

Рязък скок: 191 депутати отсъстваха неоправдано от парламента през октомври

България Преди 5 часа

Депутатът с най-много неоправдани отсъствия е председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски – пет

"63 сенки ще ви следят": Започна „Маршът за ангелите“ в памет на жертвите от „Пулс"

"63 сенки ще ви следят": Започна „Маршът за ангелите“ в памет на жертвите от „Пулс"

Свят Преди 6 часа

При пожара в нощния клуб „Пулс“ загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени

Започна учредителната конференция на „Алианс за права и свободи“

Започна учредителната конференция на „Алианс за права и свободи“

България Преди 6 часа

На събранието присъства и Ахмед Доган

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Свят Преди 6 часа

Това е 43-тата екзекуция в САЩ през тази година, а подобен брой смъртни наказания не са били изпълнявани от 2012 г.

Тръмп отмени мита заради високите цени - кафе, говеждо и плодове поевтиняват за американците

Тръмп отмени мита заради високите цени - кафе, говеждо и плодове поевтиняват за американците

Свят Преди 7 часа

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10 процента върху повечето продукти, внасяни в САЩ

От днес: КАТ започва глоби за неподходящи зимни гуми

От днес: КАТ започва глоби за неподходящи зимни гуми

България Преди 7 часа

От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Числото на сърцето в нумерологията: открийте вашите тайни и неосъзнати желания

Edna.bg

Да откриеш дъщеря си след 26 години: Тайната, която промени живота на Чък Норис

Edna.bg

Феликс Оже-Алиасим срещу Алкарас на полуфиналите в Торино

Gong.bg

Илия Груев преди тежкото изпитание Турция: Няма невъзможни неща

Gong.bg

Желязков: През април пак ще искаме дерогация. Направихме най-доброто за рафинерията

Nova.bg

От днес започва Коледният пост

Nova.bg