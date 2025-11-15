Любопитно

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите

Черният пръстен се оказа дим от пиротехническо оборудване

15 ноември 2025, 10:07
„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите
Източник: iStock/Getty Images

М истериозен черен пръстен се появи над "Дисниленд", стряскайки шофьорите, които в четвъртък сутринта преминаваха покрай увеселителния парк в Южна Калифорния.

Снимките показват как черната форма, напомняща на нещо извънземно, зловещо се носи над парка около 6:30 ч. сутринта. „Не се разсейваше, нито пък беше ято птици“, каза пред KTLA Лори Наяхалски, която е заснела пръстена. „Истинската „Матрицата“ или просто оркестрирана пародия... Не знам, но беше нещо.“

По-късно служители на "Дисниленд" потвърдиха това, което много от редовните посетители вероятно са предположили: черният пръстен е дим от пиротехническо оборудване, използвано по време на известното нощно фойерверк шоу в парка. По думите на длъжностни лица, в четвъртък сутринта е било проведено тестово задействане на оборудването преди отварянето на парка, което е довело до появата на зловещия черен облак.

Дисниленд Ризортът предлага две нощни представления – „Светът на цветовете“ в Disney California Adventure и „Фантастично!“ в Дисниленд Парк.

Източник: nypost.com    
