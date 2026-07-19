Тежка катастрофа във Варна: Mъж и жена са в реанимация

О т областната дирекция на МВР съобщиха, че е получен сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на бул. "Васил Левски" във Варна. Към момента се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента.

Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

И тримата пострадали са в болница "Св. Анна", двама от тях - жена и мъж са в реанимация.

Жената, на 34 години, е в най-тежко състояние с мозъчна контузия, предава БНР.

Състоянието на другия ранен в реанимация се подобрява. Третият пострадал е без опасност за живота.