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"Непростимо предателство": Защо срещата на Хари с краля няма да го сдобри с Уилям

Дългоочакваното завръщане на принц Хари и Меган Маркъл във Великобритания следващия месец едва ли ще стопи ледовете между братята. Докато крал Чарлз III очаква с вълнение внуците си, принц Уилям смята действията на брат си за непростими

Стела Христова Стела Христова

23 юни 2026, 11:40
"Непростимо предателство": Защо срещата на Хари с краля няма да го сдобри с Уилям
Източник: Getty Images

С поред множество кралски експерти, дългоочакваното събиране на принц Хари с баща му, крал Чарлз III, е малко вероятно да помогне за възстановяването на дълбоко разрушените му отношения с принц Уилям.

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„Мисля, че е почти невъзможно да се направят каквито и да било заключения относно помирението между Хари и Уилям на този етап“, коментира ексклузивно пред изданието Page Six кралският анализатор Аманда Мата. Тя обясни, че връзката между херцога на Съсекс и неговия по-голям брат е най-напрегнатата и сложна динамика в цялото кралско семейство.

„В днешно време Уилям се стреми да демонстрира твърдост, сила и лидерство. Това често води до ситуации, в които той ясно показва, че не е съгласен с начина, по който кралят управлява емоционално заредени въпроси – какъвто беше случаят с принц Андрю, а сега и с потенциалното завръщане на Хари в лоното на семейството“, посочва Мата.

Кралският репортер Емили Наш споделя подобно мнение, като заявява пред медиите, че не вярва 44-годишният Уилям и 41-годишният Хари да се съберат отново по време на предстоящото посещение в Обединеното кралство следващия месец.

„Със сигурност не бих очаквала да се случи нещо голямо по време на това посещение“, казва Наш. „Разбира се, човек никога не знае. Ако срещата им е част от по-широко, официално семейно събиране, възможно е да се окажат на едно и също място по едно и също време. Но предвид изключително тежкия и напрегнат характер на отношенията им, не виждам защо двамата биха бързали да прекарват време насаме, само защото Хари се е върнал в родината си.“

Що се отнася до това дали крал Чарлз III би изиграл ролята на медиатор, за да накара синовете си да изгладят различията, Наш вярва, че управляващият монарх съзнателно стои настрана.

„Мисля, че кралят в момента е фокусиран единствено върху собствения си личен момент със сина си, когото не е виждал от толкова дълго време“, казва тя. „Особено важна е срещата с внуците му. Сигурна съм, че това е основният му приоритет в момента.“

За да заровят братята томахавката на войната, Аманда Мата смята, че бъдещият крал Уилям трябва да подходи към ситуацията изцяло прагматично, а не емоционално.

„Това би било пълната противоположност на емоционалния подход на крал Чарлз“, твърди тя. „Уилям от години оказва съпротива, тъй като искрено смята публичните атаки и разкрития на Хари за непростимо предателство.“ Според нея евентуална лична среща между двамата братя би била ясен и силен сигнал към света, че каналите за комуникация помежду им най-после се отварят отново.

Емили Наш обаче призовава за реализъм и не очаква бързо чудо. „Тези процеси трябва да се случват стъпка по стъпка. Когато нещата в едно семейство са били толкова трудни и хората са толкова дълбоко отчуждени, не може да се очаква ситуацията да се промени вълшебно за една нощ.“

  • Маслинова клонка от двореца

Миналата седмица стана ясно, че херцогът и херцогинята на Съсекс ще доведат децата си в Обединеното кралство за първи път от четири години насам. Близки до семейството споделят, че Хари „отчаяно иска“ децата му да прекарат време с дядо си.

Източници на изданието „Сън“ разкриват, че крал Чарлз III вече е подал маслинова клонка към Хари и Меган, като лично ги е поканил да отседнат в кралска резиденция по време на визитата им следващия месец. Монархът дори е предложил да поеме изцяло личната им сигурност.

Припомняме, че Хари и Меган Маркъл бяха лишени от официалните си кралски привилегии за сигурност, след като доброволно се отказаха от ангажиментите си към Короната и се преместиха да живеят в Монтесито, Калифорния, през 2020 г. Оттогава насам отношенията им с принц Уилям и Кейт Мидълтън са изключително хладни и враждебни.

Предстоящото пътуване през Океана ще бъде първото официално посещение на Меган Маркъл във Великобритания от септември 2022 г., когато тя присъства на държавното погребение на покойната кралица Елизабет II. Техните деца – 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет – не са стъпвали на британска земя от честванията на Платинения юбилей на кралицата през юни 2022 г.

Редактор: Стела Христова
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