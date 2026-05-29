Пропуснете Турция и Кипър: Този гръцки остров е нов луксозен семеен рай

Г ърция има до 6000 острова и островчета, от които само 227 са населени. И докато туристите се стичат към популярните Санторини и Миконос, живописният Закинтос се фокусира върху автентичността, първокласното обслужване и луксозните семейни вили.

Какво трябва да знаете за остров Закинтос

В продължение на много години Закинтос (или Занте, както удобно го наричат ​​британците и жителите на Северна Европа) се свързваше главно с бюджетен туризъм и шумни студентски партита.

Днес обаче островът коренно променя облика си. Отдалечавайки се от статута си на столица на ергенските партита, той се завръща към историческите си корени - богатото наследство на микенските и венецианските жители, чиято изискана архитектура все още украсява местните села, заобиколени от цветя.

Трансформацията на острова се дължи до голяма степен на семейство Витулкас от местни хотелиери, които притежават веригата Lesante Collection. Основната им цел е да се откажат от масовия туризъм в полза на дълбоко културно потапяне и първокласен комфорт.

За тези, които планират перфектната почивка с малки деца в Средиземно море, Lesante Classic е идеален избор. Този хотел, разположен само на 80 метра от плажа Циливи, предлага перфектен баланс: разполага с отличен детски басейн и инфраструктура, подходяща за семейства, като същевременно запазва елегантна, класическа луксозна атмосфера.

Ако търсите абсолютно уединение без шума на децата, трябва да помислите за Lesante Blu - ексклузивен хотел само за възрастни в района на Трагаки.

Белите му модерни конструкции перфектно рамкират гледката към морето, а 92 апартамента (повечето от тях със самостоятелни басейни) създават атмосфера на „елегантност на босите крака“. За най-взискателните гости хотелът предлага дори хеликоптерна площадка и възможност за акостиране на частна яхта.

Венециански лукс и биоферма

Експертите наричат ​​нос Лесанте истинско бижу на острова - мащабен комплекс, открит през 2022 г., който напълно пресъздава атмосферата на традиционно гръцко село.

Всичките 85 апартамента и 12 вили са построени около централен площад, където се намират ресторанти, магазини и дори малък музей. Архитектурата с каменни арки, цъфтящи бугенвилии и люлки с гледка към морето прави това място идеално за луксозни снимки.

Хотелът предлага 10 заведения за хранене. Тъй като комплексът е заобиколен от овощни градини, лозя и маслинови горички, той разполага със собствена биоферма.

Този сезон беше открита The Edge - впечатляваща вила с шест спални, панорамна гледка към Йонийско море, огромен инфинити басейн и кухня с професионален готвач, идеална за групи до 12 души.

Заливът Навагио и тайните таверни

Тъй като най-добрите хотели на острова са част от престижната асоциация „Водещите хотели на света“, на гостите се предлага петзвездно обслужване, включително наем на частни яхти. Това е абсолютно задължително условие за опознаване на недокоснатите плажове и скали на Закинтос.

Главната забележителност на острова е известният залив Навайо (плажът на корабокрушението). В момента достъпът по туристически пътеки е забранен, така че ръждясалият кораб „Панайотис“, който заседна през 80-те години на миналия век, може да се види само от морето.

След разходка с лодка, си струва да посетите крайбрежната таверна Нобелос във Волимес, където собственикът лично ще ви посрещне от лодката и ще ви предложи най-добрите ястия от местната кухня, съпроводени от шума на вълните.