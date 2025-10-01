Любопитно

Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Кандидатстването е отворено за престой през 2026 г. на остров Сирос, столицата на Цикладите

1 октомври 2025, 16:46
Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие
Източник: iStock/Getty Images

М ечтаете за дълго бягство на гръцки остров? Сега е вашият шанс, тъй като британците са поканени да живеят безплатно в Средиземно море – но има едно уникално условие, пише Greek City Times.

Експертите по пътувания от Holiday Pirates обявиха, че кандидатстването е отворено за престой през 2026 г. на остров Сирос, столицата на Цикладите.

„Ще получите безплатно настаняване, закуска и комунални услуги“, споделиха те във вирусно видео в TikTok.

Уловката? Ще трябва да се включите като доброволец в убежище за котки за около пет часа на ден, пет дни в седмицата.

В битка с жилищната криза: Гърция активира „призрачни“ имоти

SyrosCats, уебсайтът на резервата, обяснява: „Приветстваме здрави, зрели и независими доброволци – необвързани или двойки – за минимум един месец, за да помагат с всички аспекти на грижите за котките. Обучението за ветеринарна медицинска сестра или опитът с диви котки е бонус, но всеки любител на котки, който е готов да се докопа до нещата, да бъде надежден и да се яви навреме, е добре дошъл.“

Кандидатите трябва да са над 25 години, самостоятелни и отворени за работа с различни доброволци от цял ​​свят. Ще споделяте къща с двама или трима други, като всеки ще има собствена спалня, но ще споделяте кухня, баня и жилищно пространство.

Доброволците започват в 8 сутринта, хранейки улични, плажни и котки със специални нужди, осигурявайки им гушкане, време за игра или социализация, и посещавайки ветеринарен лекар. Вечерните задължения, един час преди залез слънце, включват почистване на тоалетните, даване на лекарства, груминг и осигуряване на котките за през нощта.

Видеото в TikTok събра над един милион гледания, като вълнуващите отговори заляха. „Станал съм си багажа. С кого трябва да говоря?“, коментира един потребител. Друг, пенсиониран развъдчик, написа: „Котките са моята страст... изберете мен!“ Трети го нарече „фантастична възможност“, а четвърти призна: „Това наистина ме накара да се замисля. Може би променям живота си.“

Готови ли сте да кандидатствате? Намерете всички подробности и формуляра за кандидатстване на уебсайта на SyrosCats.

Източник: Greek City Times    
Гръцки остров Безплатно настаняване Доброволческа програма Убежище за котки Остров Сирос Грижа за котки Пътуване и работа Средиземноморие ТикТок Дългосрочен престой
Последвайте ни

По темата

Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

Собственикът на дискотека

Собственикът на дискотека "Пулс" подкупил брата на съдия по делото

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

carmarket.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване

Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване

България Преди 1 час

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“

Едно от Смолянските езера пресъхна

Едно от Смолянските езера пресъхна

България Преди 2 часа

Повечето животински и растителни видове, които се срещат в тези езера, са по-редки

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Свят Преди 2 часа

В България средната продължителност на живота е една от най-ниските

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Любопитно Преди 2 часа

Хамамът е място с многовековна история, със собствени традиции и правила

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 3 часа

Шофьорът е турски гражданин

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

Свят Преди 3 часа

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 3 часа

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 3 часа

Критиците на председателката на Европейската комисия обвиняват нейния стил на управление за редица медийни грешки

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Пари Преди 3 часа

Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 3 часа

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 3 часа

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 3 часа

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 4 часа

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 4 часа

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

<p>Тръмп гарантира военна защита на Катар</p>

Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита

Свят Преди 4 часа

САЩ ще „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

България Преди 4 часа

Случаят е отпреди 10 месеца, като информация за него беше оповестена след журналистическо разследване

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Рисковете на първия снеговалеж за сезона

sinoptik.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Левски удари ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

Gong.bg

Венислав Антов: Не осъзнаваме какво се е случило, в шок съм

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Желязков: Източният фланг на ЕС и НАТО изисква координирана защита и проактивни действия

Nova.bg