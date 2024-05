Съществува ли тайна екосистема под най-сухата пустиня на Земята

П од сухите пространства на пустинята Атакама - най-сухата пустиня на Земята, се намира скрито царство, което гъмжи от живот. Тази подземна биосфера, открита от учени, е съкровищница на микробно разнообразие, което може да отключи да разкрие тайните на най-ранните дни на Земята.

(Във видеото може да научите повече за: Сняг валя в пустинята Атакама – едно от най-сухите места в света)

Пустинята Атакама се простира в северната част на Чили, пейзаж, който е толкова безплоден и лишен от влага, че е огледало на суровите условия на Марс.

Именно тук, под пресъхналата повърхност, изследователите са открили подземен оазис на микробен живот. Откритията, публикувани в последните проучвания, разкриват масивна, разнообразна група бактерии, които процъфтяват в среда, за която преди се смяташе, че е твърде екстремна за живот.

Откритието стана възможно благодарение на дълбокото проникване в до 13,78 фута (4,2 метра) в почвата на пустинята Юнгай. където са открити различни микробни общности на различна дълбочина и при различни видове почви. Тези микроби, включително цианобактерии и екстремофилни Actinobacteriota, са се адаптирали да оцеляват в условия които биха били смъртоносни за повечето форми на живот. Те живеят в порестите гипсови кристали, които образуват защитен микроклимат, който ги предпазва от ултравиолетовите лъчи радиация, като същевременно позволява достатъчно светлина за фотосинтеза.

Последиците за астробиологията са дълбоки. Ако животът може да процъфтява в дълбините на най-сухата пустиня на Земята, какво означава това? За потенциала за живот на други планети, като например Марс?

Гипсовите находища в Атакама са подобни на на тези, открити на Червената планета, което подсказва, че ако микробните живот съществува на Марс, той може да бъде открит в подобни подземни ниши. Освен това микробната екосистема на Атакама предлага прозорец към миналото на Земята.

Екстремофилите, които живеят там, могат да бъдат сходни с най-ранните форми на живот на нашата планета, и да предоставят информация за това как животът е възникнал и еволюирал във враждебна среда. Чрез изучаването на тези организми, учените се надяват да подредят пъзела на живота на Земята, а може би и на други планети.

