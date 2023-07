Гравитационната дупка в Индийския океан: Учените разкриха произхода ѝ

У чените разкриха произхода на т.нар. гравитационна дупка в Индийския океан, съобщи "Дейли мейл".

Това не е физическа дупка, а място в океана, където гравитацията се усеща по-слабо. Това означава, че нивото на водата е около 103,6 м по-ниско от това в околните райони.

Според ново изследване гравитационната дупка се е формирала заради магма с по-ниска плътност. Тези магмени струи от мантията на Земята са генерирани от останките от хлътналата тектонична плоча Тетис, която е изгубена, когато Индия става част от Азия преди 50 млн. години.

The secrets behind the gigantic gravity hole, also known as the Indian Ocean Geoid Low (IOGL), have finally been unraveled by researchers at the Indian Institute of Science.

Новото научно изследване е проведено посредством компютърни симулации на геофизици от Индийския научен институт в град Бенгалуру.

"Тази геопадина се е оформила преди около 20 млн. години", каза авторът на изследването Атре Гош пред "Мейл онлайн". "Този тип изследвания ще ни помогнат да дадем отговор на много от съществуващите загадки."

Планетата често се описва като перфектна сфера - особено в илюстрациите, при направата на глобуси и т.н., но според експертите тя е по-скоро картоф с неправилна форма. Тази особеност на повърхността е свързана със зоните, в които има гравитационни неравности. Разпределението на материя във вътрешността не е равно. Деформациите, настъпили вследствие на движението на тектонните плочи, образуват планините и долините. Тъй като океанът покрива около 70 % от повърхността на планетата, то деформации има и във формата на океаните.

Гравитационната дупка в Индийския океан се намира на около 700 км южно от полуостров Индустан. Тя е открита през 1948 г.

Взаимодействията между тектонните плочи може би са ключът към гравитационните аномалии, съществуващи в наши дни. Знае се, че литосферата на Земята е твърда. Около 15 тектонни плочи непрекъснато се движат. Преди около 50 млн. години сравнително малката Индийска плоча започва да взаимодейства с много по-голямата Евразийска плоча, формирайки Хималаите. По време на това взаимодействие трета плоча, намираща се между тях - Тетис, се "подпъхва" и бива погълната от мантията.

