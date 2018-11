Когато става въпрос за храна, един ще каже "Вкусно“, друг пък – "Отвратително“.

Това е една от основните идеи, която стои зад новия "Музей на отвратителните храни", която отвори врати в Малмьо, Швеция точно на 1 ноември.

Основателят д-р Самюел Уест е психолог през деня и куратор през нощта. Първият му проект "Музей на провала", се превърна в голям хит, пише CNN.

Would you tuck into some maggoty cheese or fermented shark?



When it comes to food, one person's "yuck" is another person's "yum" -- and the Disgusting Food Museum wants to make you think differently about what you can eat: https://t.co/YvJF3Ve8Nm pic.twitter.com/aOLyLfo0sm