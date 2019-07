Д вама души се влюбват, следва романтично предложение за брак и сватба. Без съмнение тя е един от най-вълнуващите моменти в живота на една жена, на мъжът също, но да си кажем честно, когато кажем сватба си представяме булка.

НАЙ-ЕМБЛЕМАТИЧНИТЕ СВАТБИ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА

Нека обърнем поглед към някои от най-красивите сватбени тържества на всички времена – от емблематичните холивудски актриси до бляскавите кралски особи.

Вижте кои са емблематичните булки, които определяме като стилни до ден днешен.

Принц Чарлз и Лейди Даяна (1981 г.)

Inside Prince Charles and Princess Diana's 1981 wedding. https://t.co/eLnlaKWUfM pic.twitter.com/4vtYIXk2Z2 — Vogue Australia (@vogueaustralia) May 16, 2018

Принцеса Елизабет и Филип Маунтбатън (1947 г.)

Pic of the Day: One of the grandest royal tableaux caught on photo: Princess Elizabeth & Prince Philip's wedding... pic.twitter.com/xztJUscJGJ — Alex David (@alexdavidwriter) December 7, 2013

Джо Димаджо и Мерилин Монро (1954 г.)

Marilyn Monroe and Joe DiMaggio on their wedding day on January 14th 1954. pic.twitter.com/SoeJTkMsRo — Tanja (@T__twitt) November 24, 2016

Мерилин Монро и Артър Милър (1956 г.)

60th wedding writer Marilyn and Arthur Miller congratulated happy blonde Marilyn Monroe pic.twitter.com/MV1RzRa7LN — Nhan Thảo Vy (@NhanThaoVy1) December 1, 2016

Принц Рение от Монако и Герйс Кели (1956 г.)

OTD in 1956, the wedding ceremony of Prince Rainier of Monaco and Grace Kelly took place at St. Nicholas Cathedral pic.twitter.com/gVZct4BtTh — The Crown Chronicles (@crownchronicles) April 19, 2017

Останалите емблематични сватби вижте в галерията ни.

