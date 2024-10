Стрес и „лунно лице“: Експерти коментират тенденцията в TikTok

П отребителите на социалните мрежи не спират да говорят за това как хормонът на стреса кортизол може да доведе до неузнаваемо подуване на бузите и клепачите - състояние, наречено „лунно лице“.

„Лицето ви е като луна, може да е много кръгло. Може да изглежда подуто и възпалено“, твърди една жена в TikTok.

„Това е от високия кортизол, известен още като силен стрес. Когато преминавах през пандемията, бях като (издува бузите си) балонно лице“, казва жена в друг пост.

Тъй като хората бързат да поберат все повече и повече във всеки ден, постоянният стрес може да бъде реалност в днешното забързано общество. Но може ли този стрес действително да разшири лицето ви?

„Въпреки че хроничният стрес може да доведе до повишени нива на кортизол в организма, тези нива обикновено не се покачват достатъчно, за да създадат лунно лице“, казва дерматологът д-р Раджани Катта, клиничен доцент в Медицинския колеж „Бейлър“ в Хюстън.

„Задържането на течности може да се дължи на много причини - от начина ви на хранене до медицински състояния като бъбречно заболяване. Някои лекарства, отпускани с рецепта, също могат да доведат до задържане на течности“, казва Катта в имейл.

Истинското „лунно лице“ е страничен продукт на синдрома на Кушинг - състояние, при което тялото има изключително високи нива на кортизол, казва Катта, обикновено от продължителна употреба на лекарства с рецепта, като стероида преднизон, или, по-рядко, в случаи, когато надбъбречните жлези на човека са свръхактивни.

Освен закръглено лице, синдромът на Кушинг може да доведе до увеличаване на мазнините около шията или мастна гърбица между раменете и затлъстяване в горната част на тялото, според уебсайта на Johns Hopkins Medicine.

„При медицински причини за задържане на течности ще помогне лечението на основната причина. Вашият лекар може да ви предпише и диуретик, за да помогне на тялото ви да се освободи от допълнителните течности“, казва Катта.

Как стресът може да повлияе на лицето

Макар че нивата на кортизол от повишения стрес в ежедневието може да не са причина за така нареченото лунно лице, хормонът може да се отрази на кожата по друг начин.

Според дерматолога д-р Уитни Боу, асистент по дерматология в Медицинското училище „Икан“ към Медицинския център „Маунт Синай“ в Ню Йорк, хормоните на стреса като кортизол могат да предизвикат появата на кръвоизливи и матова кожа, да ускорят стареенето и да изострят кожни заболявания като екзема и псориазис.

„Установено е, че постоянно повишените нива на кортизол потискат производството на колаген, хиалуронова киселина и здравословни липиди като церамид в кожата“, казва Боу в предишно интервю за CNN.

