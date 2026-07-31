„Трудно намираме време един за друг“: Григор Димитров за любовта с Ейса Гонсалес

П ървата ракета на България Григор Димитров даде интервю пред спортния всекидневник ESTO (част от Organización Editorial Mexicana), в което говори открито за личния си живот и за това колко е сложно да съвместява натоварения си професионален график с този на холивудската актриса Ейса Гонсалес.

Разговорът е проведен по време на престоя му в Лос Кабос, където той проведе над едноседмична подготовка, но за съжаление контузия му попречи да се включи в мачовете от турнира.

Връзката с Ейса Гонсалес и цената на натоварените графици

Българският тенисист призна, че заради професионалните им ангажименти общите им мигове са истинско предизвикателство, но и двамата правят всичко възможно да се подкрепят.

„И за двама ни е много трудно да намерим време един за друг в моменти като този, когато графиците ни са толкова натоварени. Понякога единствената възможност да се видим е по време на турнири или когато тя е на снимачна площадка“, обяснява Григор.

Въпреки напрежението, двамата успяват да прекарват пълноценно всяко свободно минута: „Изключително съм благодарен за всеки миг, който прекарваме заедно. Независимо дали съм на турнир, на тренировка или във фитнеса, винаги се стараем да използваме максимално времето си. Дори ако единият тренира, другият е наблизо. Подкрепяме се взаимно и точно това е най-важното. Всичко около нас е изключително натоварващо, затова ценим всеки шанс да бъдем заедно.“

Развитието на Лос Кабос и приятелствата в Тура

Димитров сподели и много добри думи за организацията и обновяването на базата в Лос Кабос по случай десетата годишнина на надпреварата. Според него новата локация близо до водата спестява време, а топлото посрещане го кара да се чувства като у дома си.

Той допълни, че се чувства истински привилегирован от създадените през годините приятелства в световния тенис и в момента се наслаждава на всеки ден от кариерата си.

Новото в екипа: Влиянието на Давид Налбандян

В края на интервюто българинът акцентира върху промените в своя щаб и присъствието на аржентинската легенда Давид Налбандян, което му носи допълнителен тласък и мотивация за остатъка от кариерата.

„Давид внесе много интересна и различна гледна точка към играта ми. В момента съм още по-мотивиран да се състезавам, защото чувствам, че екипът ми вече е подреден и всеки знае своята роля. Това ми помага да извлека абсолютно всичко, което ми остава като потенциал в края на кариерата. Той добави нова перспектива и сега заедно търсим най-добрия път напред. Ще се опитаме да използваме максимално всяка минута, в която работим заедно.“