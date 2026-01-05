Тимъти Шаламе обяви любовта си към Кайли Дженър на Critics Choice Awards

Т имъти Шаламе направи редки коментари за връзката си с Кайли Дженър на церемонията по връчването на Critics Choice Awards 2026.

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

По време на ежегодната церемония, която се проведе на 4 януари вечерта в Barker Hangar в Санта Моника, Калифорния, Кейт Хъдсън обяви, че Шаламе е спечелил наградата за най-добър актьор за ролята си на Марти Маузър в спортната комедийно-драматична лента „Върховният Марти“.

След като целуна приятелката си Кайли, 30-годишният актьор се качи на сцената, за да приеме наградата и да произнесе реч, в която похвали колегите си номинирани – Майкъл Б. Джордан, Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Джоел Едгертън и Вагнер Моура.

И накрая, Тимъти отправи сърдечно послание към приятелката си. „Накрая бих искал да благодаря на партньорката ми от три години. Благодаря ти за нашата основа. Не бих могъл да направя това без теб. Обичам те от дъното на сърцето си“ заяви той.

В отговор основателката на Kylie Cosmetics бе заснета как му отвръща с думите: „Обичам те“.

В друга част от речта си Шаламе похвали режисьора на „Върховният Марти“ Джош Сафди.

„Благодаря ти, че създаде тази роля. Направи история за един несъвършен човек с мечта, с която можем да се идентифицираме, и не проповядваше на публиката какво е правилно и какво не е. Мисля, че всички трябва да разказваме такива истории“, каза звездата.

Тимъти и Кайли за първи път бяха забелязани заедно през април 2023 г. и дебютираха като двойка на премиерата на „Върховният Марти“ в Лос Анджелис в началото на декември. Двамата направиха фурор, появявайки се в координирани оранжеви тоалети на Chrome Hearts.