Стинг - музикалното "жило", което докосва сърцето

Г ордън Матю Томас Съмнър, известен като Стинг, е английски музикант и актьор. Той е автор на песни, басист на групата „The Police“ от 1977 до 1984 г., след което прави самостоятелна кариера.

Роден е на 2 октомври 1951 г. в Нюкасъл и е най-големият от четири деца в семейството. Баща му Ърнест дълги години работи като монтажник в местната машиностроителна компания, майка му Одри е била фризьорка и медицинска сестра, разказват във видео на канала Портретъ във Vbox.

Страстта му към музиката идва в ранна детска възраст, когато е запленен от стара испанска китара, подарък от приятел на семейството.

От 1971 до 1974 г. Стинг учи в колеж и придобива учителска квалификация. Преди да се ориентира сериозно към музикалната си кариера, сменя няколко длъжности в обществената сфера, преподава английски и се изявява като треньор по футбол.

Въпреки че има различни истории за псевдонима на музиканта, най-вероятната версия е, че докато музикантът е член на групата "Phoenix Jazzmen", негов приятел музикант го вижда облечен с пуловер на жълти и черни ивици и го оприличава на пчела. След това започва да го нарича „Sting“, което означава "жиля", "жило", ”ужилване“.

В документален филм от 1985 г., в който журналист го нарича Гордън, Стинг обяснява, че децата му и собствената му майка го наричат Стинг и той не си припознава изобщо в името Гордън.

През януари 1977 г. музикантът се премества от Нюкасъл в Лондон и се присъединява към Стюарт Коупленд и Хенри Падовани, за да сформират музикалната група “The Police”. От 1978 до 1983 г. имат пет албума в музикалните класации на Великобритания, печелят шест награди „Грами“ и две награди „Brit“ - за „Най-добра британска група“ и за „Изключителен принос към музиката“. Първоначалният им стил е вдъхновен от пънк музиката, но те преминават към реге рок и минималистичен поп. Последният им албум „Synchronicity“ е номиниран за пет награди „Грами“, включително „Албум на годината“ през 1983 г. Той включва най-успешната им песен „Every Breath You Take“, написана от Стинг.

През 1983 г., на 18 август по време на концерт, Стинг решава да напусне “The Police”. Разногласията между членовете на бандата стават все по-явни, а самият той смята, че вече е достигнал върха в музиката. Две години по-рано - през 1981 г. той се появява на първото си солово участие за благотворителен концерт на "Амнести Интернешънъл", където изпълнява "Message in a Bottle" и "Roxanne", а след това участва в съвместното звездно изпълнение на "I Shall Be Released" на Боб Дилън заедно с Ерик Клептън, Джеф Бек и Фил Колинс.

През 1982 г. излиза първият му солов сингъл - "Spread a Little Happiness", който попада в Топ 20 на британските чартове. През 1986 г. се завръща за кратко в “The Police”, за да участват в благотворително музикално турне в САЩ. Повторното събиране на групата е чак през 2007 г. за световно турне.

През юни 1985 г. издава и първия си солов албум “The Dream Of Blue Turtles”, следва концертният албум „Bring On The Night“, а на следващата година се появява „Nothing Like The Sun“.

През 1991 г. излиза най-меланхоличният от всички албуми на певеца - „Soul Cages“. Причината за това е загубата и на двамата му родители в много кратък период. Две години по-късно излиза и най-успешният му албум „Ten Summoner’s Tales“, който достига най-високото място в класациите за албуми във Великобритания и САЩ през 1993 г.

След 1997 г. музикалната кариера на Стинг е в лек застой, но той се завръща през 2000 г. и през следващите години издава няколко музикални албума, които са оценени високо от критиците. През 2017 и 2018 г. Стинг направи три изключителни концерта в България, един в зала „Арена Армеец“ в София и два концерта в Античния театър в Пловдив. В София беше придружен от сина си Джо Съмнър, а в Пловдив – от реге иконата Shaggy.

Освен в музиката, Стинг оставя следа и в киното. Някои от най-известните му роли са на Мартин Тейлър в „Brimstone and Treacle“. Ролята му на Франкенщайн в „The Bride“, Фини в "Stormy Monday " и Джей Ди в " Lock, Stock and Two Smoking Barrels”.

Музикантът има два брака. От 1976 до 1984 г. е женен за актрисата Франсис Томълти, с която имат две деца. От 1982 г. насам певецът живее с актрисата и филмов продуцент Труди Стайлър. Двамата имат заедно четири деца.

През 2003 г. е награден с рицарски орден от кралица Елизабет II. През 2014 г. Белият дом го дарява с наградата на центъра "Кенеди", връчвана за особено заслуги в областта на изкуството.

През 2006 г. е класиран на 62-ро място сред най-добрите живи изпълнители. VH1 го поставя на 63-то място сред стоте най-добри рок изпълнители. Общо за цялата си кариера - заедно с „The Police“ и соловите си изпълнения, Стинг продава над 100 млн. копия.

