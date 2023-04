Стилни в Белия дом: Анджелина Джоли сияе до сина си Мадокс (СНИМКИ)

А нджелина Джоли и нейният син Мадокс бяха сред известните имена, които присъстваха на държавната вечеря в Белия дом в сряда.

Тази година президентът Джо Байдън и първата дама Джил Байдън бяха домакини на южнокорейския президент Юн Сук-йол и съпругата му Ким Кеон-хи на честването на 70-ата годишнина от съюза между САЩ и Корея.

Angelina Jolie and her son Maddox arrive at the White House state dinner hosted by US P. Joe Biden for South Korean P. Yoon Suk Yeol. 🕊 pic.twitter.com/NBQ4fLTeuo

Анджелина и най-голямото ѝ дете бяха облечени в елегантни костюми и имаха удоволствието да станат свидетели на това как президентът Юн изпълнява хита на Дон Маклийн от 1971 г. "Американски пай".

Мадокс, който беше осиновен от актрисата от Камбоджа през 2002 г., е много запознат с Южна Корея, след като учи биохимия в университета „Йонсей“ в Сеул.

Наред с курсовете по биохимия Мадокс „изучавал корейски език“. Но обучението на Мадокс в чужбина беше прекъснато поради пандемията от COVID-19, която го принуди да замени присъствените часове с онлайн училище. Мадокс в крайна сметка се върна в Южна Корея през март 2021 г. след година на дистанционно обучение. Не е ясно все още дали той официално е завършил образованието си в „Йонсей“.

Angelina Jolie and her son Maddox arriving at the White House for the state dinner honoring the South Korean President and First Lady pic.twitter.com/67YPO3krAp