След 20 години работа: Анджелина Джоли се оттегли като специален пратеник на ООН за бежанците

А мериканската актриса Анджелина Джоли, известна и със силната си социална ангажираност и гражданска позиция, изненадващо се оттегли от функциите на специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).

Повече от две десетилетия тя заемаше тази позиция и активно работеше за каузите на организацията, посещавайки част от най-горещите точки на планетата и привличайки световното внимание към проблемите на хората, останали без дом.

Въпреки че се оттегли като специален пратеник на ВКБООН, актрисата няма никакво намерение да се отказва от работата си със страдащите, дори се ангажира да "прекара остатъка от живота си в работа с бежанци". Това става ясно от публикация в профила ѝ в Instagram.

“Бежанците са хората, на които се възхищавам най-много в света и съм посветена на тях до края на дните ми … Сега ще работя с организации, ръководени от хора, най-пряко засегнати от конфликти и които им дават най-голяма гласност", обясни още актрисата.

