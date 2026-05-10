Любопитно

Стилиян Петров за битката с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си

В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" той говори за диагнозата, трудните месеци на терапия, и разочарованията

10 май 2026, 10:45
45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес
Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза
Галин от Hell’s Kitchen: Да си вярваш много може да те събори, но и ти дава стимул да продължиш напред! (ВИДЕО)

Галин от Hell’s Kitchen: Да си вярваш много може да те събори, но и ти дава стимул да продължиш напред! (ВИДЕО)
Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят

Симона: Не позволявам на хейт коментарите да ми влияят
„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю

„Повечето хора не ме познават“: Мерилин Монро в последното си изповедно интервю
Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“

Variety: Как Met Gala се превърна в кичозния „Бал на Безос“
Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)

Тото след Hell’s Kitchen: Преди преживявах много хейта, но вече знам кой съм! (ВИДЕО)
Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Б ившият капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров разказа за битката си с левкемията, края на футболната си кариера и каузите, на които е посветил живота си след лечението.

В откровен разговор пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" той говори за диагнозата, трудните месеци на терапия, разочарованията, загубата на приятели и промяната в начина, по който гледа на живота.

Стилиян Петров: Ще се боря за живота си

"Спортът, работата, бизнесът са до едно време. Но човещината е за цял живот", казва Петров.

"Диагнозата дойде за четири дни“

Стилиян Петров си спомня момента, в който научава, че е болен от остра лимфобластна левкемия.

"Една настинка, един случаен кръвен тест и диагноза в разстояние на четири дни. Силен, здрав, капитан на отбора, водиш отбора, всеки те следва, но в този момент нито мозъкът ми, нито краката, нито волята, нито дисциплината, нито мечтите ми ме подтикваха да продължа", разказва той.

По думите му най-тежки са били часовете в очакване на окончателното потвърждение на диагнозата.

"Казаха ми: "Ние вече сме сигурни, че имаш диагноза остра лимфобластна левкемия, трябва да започнеш лечение веднага’. След това взеха костен мозък и трябваше да чакаме 24 часа. Може би това бяха най-дългите 24 часа в живота ми", споделя Петров.

Стилиян Петров за най-трудните крачки в живота си

"Всеки ден мислех за края“

Бившият футболист признава, че по време на лечението страхът е присъствал постоянно.

"Изтощен, нервен, несигурен. Нещо, което аз никога не съм бил", казва той.

Петров описва и най-тежкия период от лечението – месеците на интензивна химиотерапия.

"Съпругата ми ме влачеше от тоалетната до леглото. Не можех шест седмици да видя децата си, гледах ги през вратата, защото нямах имунна система", разказва той.

На въпроса дали е мислил за смъртта, отговаря кратко: "Всеки ден."

По думите му именно съпругата му е била човекът, който го е държал психически.

"Тя беше моят лидер. Тя шепнеше в ухото ми: ‘Всичко ще бъде наред. Отново ще имаме щастливи моменти’."

Стилиян Петров с диагноза левкемия

"Футболът ми беше отнет“

Стилиян Петров определя принудителния край на кариерата си като едно от най-тежките изпитания.

"Футболът беше моят живот. Аз дадох много на футбола. Но после разбрах едно важно нещо – животът е много по-важен от футбола", казва той.

Петров признава, че и до днес най-голямото му разочарование е, че не е успял да се върне на терена.

"Много спортисти имат възможността да прекъснат кариерата си, когато те искат и по начина, по който искат. При мен беше болезнено. На мен ми беше отнето", допълва бившият национал.

Служител на стадион спасява Стилиян

За приятелите и разочарованията

Стилиян Петров разкрива, че част от близките му хора са се отдръпнали по време на болестта.

"Доста от приятелите ми си тръгнаха. Все още се опитвам да си дам отговор на този въпрос. Не ги извинявам, но им е простено", казва той.

За футбола в България

Бившият капитан на националния отбор коментира и състоянието на българския футбол.

"Българският футбол е изостанал много – като инфраструктура, методика, професионализъм и манталитет", смята Петров.

Според него отговорността не е само на институциите.

"Ние обвиняваме Футболния съюз и системата, но всеки трябва да погледне себе си и да види какво иска да постигне", казва той.

Петров разкрива още, че е отказвал предложения да влезе в политиката.

"Три пъти са ми предлагали да стана депутат и два пъти – министър на спорта. Отказах, защото това не е моята сфера", заявява той.

"Мач на надеждата" в Бургас

Стилиян Петров говори и за благотворителната инициатива "Мач на надеждата", която ще се проведе на 6 юни в Бургас.

По думите му средствата от събитието ще бъдат насочени към онкологията в града, хора с нужда от лечение, както и към Любослав Пенев и Петър Хубчев.

"Хората няма да дадат само финансова подкрепа. Те ще покажат сърце и морална подкрепа", казва Петров.

"Днес съм човек, който иска да дава надежда"

В края на разговора Стилиян Петров определя себе си като "обикновен човек".

"Аз съм баща, съпруг и човек, който иска да дава надежда", казва той.

И допълва:

"Бог ми даде по-голяма отговорност – да живея, да помагам и да бъда по-добър към хората."

Стилиян Петров левкемия борба с болестта футболна кариера мач на надеждата благотворителност български футбол надежда семейство интервю
Последвайте ни
Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

„Чу се силен гръм”: Очевидец разказа за нападението срещу автобус в Перник

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Иран: Ормузкият проток е възможност, ценна колкото атомна бомба

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Lamborgini си направи подарък за рождения ден без покрив и с 1080 к.с.

Lamborgini си направи подарък за рождения ден без покрив и с 1080 к.с.

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 5 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 2 часа

Премиерът на Израел e провел телефонен разговор с министър-председателя

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Свят Преди 2 часа

Транспортът и атракциите са поскъпнали драстично, но храната по заведенията остава по-евтина от тази в София

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

Камион пламна посред нощ във Варна, огънят изпепели и кола

България Преди 4 часа

На мястото веднага е изпратен екип на пожарната, който своевременно е потушил пожара

<p>Смъртоносният хантавирус: Какво се случва с пътниците от засегнатия круизен кораб</p>

Хантавирус на борда: Всички пътници от засегнатия кораб се смятат за високорискови контактни лица

Свят Преди 4 часа

Пътниците без симптоми ще бъдат репатрирани за самоизолация чрез специално организиран транспорт

Снимката е илюстративна

Експлозия избухна на плавателен съд край Маями, много ранени

Свят Преди 4 часа

Спасителните екипи са „заварили множество пострадали, нуждаещи се от медицинска помощ“

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

София посреща финалистите от третия етап на Джиро д'Италия

България Преди 4 часа

Въвеждат се временна организация на движението и промени в градския транспорт

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Технологии Преди 4 часа

Много смартфони вече предлагат поне 8GB или 12GB системна памет, която надграждат допълнително с "виртуална" памет. Функцията трябва да помогне за работата с много приложения, но се оказва, че може и да е в основата на някои проблеми на смартфоните

,

Билет за мир на Босфора: 5 причини да зарежете всичко и да летите до Истанбул още сега

Любопитно Преди 4 часа

Минимум неща, максимум емоции. Казваме ви как да „рестартирате“ напълно ума си за 3 дни в Турция

<p>Мелони реагира на шокиращ дийпфейк&nbsp;</p>

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

Свят Преди 4 часа

Мелони публикува въпросното изображение във Facebook

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Свят Преди 13 часа

Навръх Деня на победата руският президент Владимир Путин обяви, че конфликтът в Украйна навлиза в своята финална фаза. Той изрази готовност за диалог с Европа чрез посредничеството на Герхард Шрьодер и постави условия за среща със Зеленски

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

Свят Преди 13 часа

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

Свят Преди 13 часа

След като САЩ разсекретиха 160 документа за извънземен живот, ветеранът в изследванията на НЛО Денис Андерсън предупреждава: властите ни дават само „най-безобидното“, докато истинският феномен остава непредсказуем и извън нашия контрол

Областният управител на Софийска област подава оставка

Областният управител на Софийска област подава оставка

България Преди 14 часа

Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов

<p>Кой е <strong data-index-in-node="98" data-path-to-node="4">Виджай</strong> &ndash; актьорът, който навлезе в индийската политика</p>

Кой е Виджай – актьорът, който навлезе в индийската политика, печелейки ключови избори

Свят Преди 14 часа

С обещания за злато, социални помощи и икономически възход, актьорът използва армия от фенове и изкуствен интелект, за да събори утвърдените политически династии

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Любопитно Преди 15 часа

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Неделя е за бавно кафе, любими хора и малко време само за нас

Edna.bg

Васил Василев – Зуека пред Edna.bg : „Животът трябва да е весел“

Edna.bg

Гьозтепе за Мъри: 100 мача начело на нашия отбор, още много предстои, Командире

Gong.bg

Шерки: Никога няма да спра да бъда футболен романтик

Gong.bg

Проф. Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан” в Европа, за да разбие консенсуса в ЕС

Nova.bg

Сметката за лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Nova.bg