Стефан от Hell’s Kitchen: Не искам първото място, ако трябва да стъпвам върху другите! (ВИДЕО)

П рофесионализъм, принципи и откровеност бележат участието на Стефан Стефанов в подкаста на “Кухнята след Ада”, където той прави равносметка на преживяното в Hell’s Kitchen и не крие защо е разочарован от участието си.

С богат международен опит зад гърба си, Стефан влиза в Кухнята с ясното съзнание какво означава дисциплина и работа на високо ниво. Споделя, че реалността в предаването се различава от очакванията му, а изолацията без никаква връзка с външния свят се оказва едно от най-сериозните предизвикателства - липсата на време, ориентир и нормален ритъм поставят психиката му на изпитание.

Въпреки напрежението, Стефан заема ролята на по-опитен и подкрепящ участник, който се стреми да помага на по-младите в отбора. Проявява бащинско отношение към част от тях и вярва, че именно това е правилният подход в една кухня - да се изграждат взаимоотношенията между по-опитните и по-младите, а не да се рушат.

Категоричен е, че за него победата няма стойност, ако е постигната чрез конфликти или компромиси с принципите. Винаги е давал максимума от себе си и не би си позволил да саботира храна - нещо, което определя като недопустимо за един истински професионалист.

Извън предаването, Стефан разкрива интересни детайли от кариерата си - от работа в чужбина и обслужване на високопоставени гости до кулинарни предизвикателства с взискателни клиенти. За него всяко изискване е възможност да надгради уменията си.

Освен готвенето, той говори и за личния си свят - за семейството, за ролята си на баща и за желанието да предаде любовта към кухнята на децата си. Споделя, че мечтае да остане активен в професията още дълги години, а след това да обучава и вдъхновява следващото поколение готвачи.

Кой според него заслужава победата този сезон? Какво наистина стои зад кулисите на Hell’s Kitchen 8? И защо вярва, че характерът е по-важен от таланта?

Гледайте епизодите на подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.