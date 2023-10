"Кървав град": Оксфорд е бил столица на убийства в средновековна Англия

О ксфорд днес е известен като място за обучение в едни от най-елитните учебни заведения. Преди няколкостотин години университетският град се славеше с мрачна репутация.

Дълбоко гмуркане в историческите документи разкрива, че през периода на късното средновековие през 14-ти век, Оксфорд е имал процент на убийства на глава от населението четири до пет пъти по-висок от други центрове с голямо население като Йорк и Лондон.

Каква е причината за "кървавия град"

Документите дават информация за 75% от убийствата „клерикус“, термин, който най-често се използва за описание на студенти или членове на тогавашния наскоро основан Оксфордски университет.

Тази информация е събрана в наскоро обновен, интерактивен уебсайт от Центъра за изследване на насилието на Кеймбриджкия университет. Нарича се Средновековна карта на убийствата, където можете да изследвате картата, за да научите подробности за жестоки исторически престъпления.

„Средновековен университетски град като Оксфорд е имал смъртоносна комбинация от условия“, казва криминологът Мануел Айснер,

„Всички студенти в Оксфорд бяха мъже, обикновено на възраст между 14 и 21 години. Това бяха млади мъже, освободени от строгия контрол на семейството, енорията или гилдията и натикани в среда, пълна с оръжия, с богат достъп до бирарии", обяснява Айснер.

Първоначално стартирана през 2018 г., средновековната карта на убийствата бе актуализирана. Айснер и неговият екип са превели и проучили списъците на "клерикус", записи от разследвания на насилствени престъпления, написани на латински. Тези записи включват кой е извършителят и жертвата, местоположението, оръжието и подробности за престъплението.

След това изследователите прикрепиха тези детайли към съвременни карти, реконструирани от Historic Towns Trust. Уебсайтът съдържа подробности за 354 убийства.

