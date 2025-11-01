Спете по-добре тази вечер: 4 научно доказани съвета, които действително помагат

М ного хора мечтаят за пълноценна почивка, но просто „да спят повече“ не винаги е достатъчно. Качеството на съня е от най-голямо значение, тъй като именно по време на дълбок сън тялото се възстановява, имунната система се укрепва и настроението се стабилизира.

Ето 4 одобрени от експерти правила за сън, които наистина работят.

Техника на дишане 4-7-8

Този метод е известен като естествено успокоително средство. Той помага за успокояване на нервната система и намаляване на тревожността.

Как да го направите:

Вдишайте през носа си за 4 секунди,

Задръжте дъха си за 7 секунди,

Бавно издишайте през устата си в продължение на 8 секунди (с тих съскащ или свистящ звук).

Повторете няколко цикъла. Сърдечният ви ритъм ще се забави, тялото ви ще се отпусне и мозъкът ви ще получи сигнал, че е време за сън.

Мускулна релаксация

Метод, препоръчан от специалисти по съня, включва постепенно стягане и отпускане на мускулите, от краката до лицето. Стягайте всяка мускулна група за 5 секунди, след което бавно я отпускайте. Това помага за облекчаване на дневния стрес и изключване на тялото преди сън.

Леко разтягане или йога преди лягане

Няколко минути леко разтягане или възстановителни йога пози могат да помогнат за облекчаване на напрежението във врата, гърба и раменете. Кратка разходка след вечеря или топла вана също са полезни. Те помагат за регулиране на циркадния ритъм (вътрешния ви биологичен часовник).

Хигиена на съня

В допълнение към упражненията, важно е да се създадат идеални условия за сън:

Хладна стайна температура около 17-19°C

Пълна тъмнина и тишина

Удобен матрак и възглавница

Експертите препоръчват също да си лягате и да се събуждате по едно и също време всеки ден, дори през почивните дни. Това стабилизира ритмите на тялото ви и подобрява качеството на съня. Важно: един час преди лягане избягвайте екрани, кафе или тежки ястия.