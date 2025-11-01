Любопитно

Спете по-добре тази вечер: 4 научно доказани съвета, които действително помагат

Качеството на съня е от най-голямо значение

1 ноември 2025, 10:25
Спете по-добре тази вечер: 4 научно доказани съвета, които действително помагат
Източник: iStock

М ного хора мечтаят за пълноценна почивка, но просто „да спят повече“ не винаги е достатъчно. Качеството на съня е от най-голямо значение, тъй като именно по време на дълбок сън тялото се възстановява, имунната система се укрепва и настроението се стабилизира.

Ето 4 одобрени от експерти правила за сън, които наистина работят.

Техника на дишане 4-7-8

Този метод е известен като естествено успокоително средство. Той помага за успокояване на нервната система и намаляване на тревожността.

Как да го направите:

  • Вдишайте през носа си за 4 секунди,
  • Задръжте дъха си за 7 секунди,
  • Бавно издишайте през устата си в продължение на 8 секунди (с тих съскащ или свистящ звук).
  • Повторете няколко цикъла. Сърдечният ви ритъм ще се забави, тялото ви ще се отпусне и мозъкът ви ще получи сигнал, че е време за сън.
Осет препоръки за здрав и спокоен сън
8 снимки
пролетна умора дрямка спорт фреш
кафе чай чаша напитка
пиле храна
двойка легло любов влюбени

Мускулна релаксация

Метод, препоръчан от специалисти по съня, включва постепенно стягане и отпускане на мускулите, от краката до лицето. Стягайте всяка мускулна група за 5 секунди, след което бавно я отпускайте. Това помага за облекчаване на дневния стрес и изключване на тялото преди сън.

Леко разтягане или йога преди лягане

Няколко минути леко разтягане или възстановителни йога пози могат да помогнат за облекчаване на напрежението във врата, гърба и раменете. Кратка разходка след вечеря или топла вана също са полезни. Те помагат за регулиране на циркадния ритъм (вътрешния ви биологичен часовник).

Хигиена на съня

В допълнение към упражненията, важно е да се създадат идеални условия за сън:

  • Хладна стайна температура около 17-19°C
  • Пълна тъмнина и тишина
  • Удобен матрак и възглавница

Експертите препоръчват също да си лягате и да се събуждате по едно и също време всеки ден, дори през почивните дни. Това стабилизира ритмите на тялото ви и подобрява качеството на съня. Важно: един час преди лягане избягвайте екрани, кафе или тежки ястия.

Източник: rbc.ua    
