Спектакъл от падащи звезди: Геминидите и Урсидите достигат своя пик през декември

М етеорните потоци Геминиди и Урсиди ще достигнат своя пик през нощта на 13-14 декември и на 21-22 декември, предаде ТАСС, като цитира пресслужбата на Московския планетариум.

Geminid meteor shower 2023: When, where & how to see it https://t.co/7moGBwghFo