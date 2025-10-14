Учените създадоха "супердърво", което е 10 пъти по-здраво от стоманата

А мериканска компания разработи нов вид дървесина, която, по нейни твърдения, има съотношение на здравина към тегло до 10 пъти по-високо от това на стоманата, като същевременно е до шест пъти по-лека. "Супердървото" (Superwood) току-що беше пуснато като търговски продукт, произвеждан от компанията InventWood, съоснована от учена Лианбин Ху, предаде CNN.

Преди повече от десетилетие Ху си постави за цел да преосмисли един от най-старите строителни материали, познати на човечеството. Докато работи в Центъра за иновации в материалите на Университета в Мериленд, Ху, който сега е професор в Йейл, откри иновативни начини за преработване на дървесината. Той дори успя да я направи прозрачна, като премахна част от един от основните й компоненти – лигнина, който придава цвят на дървото и част от неговата здравина.

Истинската му цел обаче беше да направи дървесината по-здрава, използвайки целулозата – основния компонент на растителните влакна и, по думите на Ху, "най-разпространения биополимер на планетата". Пробивът дойде през 2017 г., когато Ху за първи път успя да укрепи обикновеното дърво чрез химическа обработка, която подобрява естествената му целулоза, превръщайки го в по-добър строителен материал.

Дървесината първо се вари в смес от вода и подбрани химикали, след което се подлага на горещо пресоване, за да се срути на клетъчно ниво, което я прави значително по-плътна. В края на седмичния процес получената дървесина има съотношение на здравина към тегло, "по-високо от това на повечето структурни метали и сплави", се посочва в изследване, публикувано в списание Nature.

Сега, след години на усъвършенстване на процеса и регистриране на над 140 патента, "Супердървото" беше пуснато на пазара. То се произвежда от истинска дървесина, която се обработва химически и след това се компресира.

"От химическа и практическа гледна точка това е дърво", обясни Алекс Лау, изпълнителен директор на InventWood, който се присъедини към компанията през 2021 г. В строителството това би позволило създаването на конструкции, които са до четири пъти по-леки от днешните, каза Лау, което би ги направило по-устойчиви на земетресения, както и по-щадящи за основите, улеснявайки и ускорявайки строителния процес.

"Изглежда точно като дърво и когато го тестваш, се държи като дърво", добави Лау, "само че е много по-здраво и по-добро от обикновеното дърво във всяко отношение, което сме тествали."

Конкурентно на стоманата?

InventWood произвежда "Супердървото" във фабриката си във Фредерик, Мериленд. Въпреки че времето за производство вече се измерва в часове, а не в дни, ще е необходимо известно време за увеличаване на мащабите, сподели Лау.

Първоначално компанията планира да се фокусира върху външни приложения като настилки и облицовки, преди да премине към вътрешни приложения като стенни панели, подови настилки и домашни мебели догодина. "Хората често се оплакват, че мебелите се разпадат с времето, често защото провисват или се чупят в съединенията, които в момента са направени от метал, тъй като дървото не е достатъчно здраво", каза Лау. "Супердървото" може да замени тези части, както и винтове, пирони и други метални крепежни елементи, добави той.

В бъдеще Лау предвижда, че цяла сграда може да бъде изградена от "Супердърво", макар това да изисква допълнителни тестове. Подобно на оригиналния експеримент на Ху, дървесината се укрепва чрез химически процес, който променя основната структура на целулозата и я компресира много плътно, без да се връща в първоначалната си форма. "На теория можем да използваме всякакъв вид дървесен материал", каза Лау. "На практика сме тествали с 19 различни вида дървесина, както и с бамбук, и процесът работи при всички тях."

InventWood твърди, че "Супердървото" е до 20 пъти по-здраво от обикновеното дърво и до 10 пъти по-устойчиво на вдлъбнатини, тъй като естествената пореста структура на дървесината е срутена и укрепена. Това го прави непроницаемо за гъбички и насекоми. Освен това материалът получава най-високия рейтинг в стандартните тестове за огнеустойчивост.

В момента "Супердървото" е по-скъпо от обикновеното дърво и има по-голям въглероден отпечатък при производството, но Лау посочи, че в сравнение с производството на стомана емисиите на въглероден диоксид са с 90% по-ниски. Той добави, че целта не е да бъде по-евтино от дървото, а да бъде конкурентно на стоманата, когато производството се разшири.

Тенденция към дървесина

Други видове обработена дървесина отдавна съществуват като строителни материали, но InventWood твърди, че те представляват просто пренаредени парчета дърво, държани заедно с лепила, а не дървесина, променена на молекулярно ниво като "Супердървото".

Строителството с дървесина преживява възраждане през последните години, като дървото вече се използва за изграждане на небостъргачи. Градът Милуоки, който вече е дом на най-високата дървена кула в света – 87-метровата Ascent MKE, обяви планове за изграждане на още по-висока сграда, достигаща впечатляващите 183 метра.

В момента бетонът е най-използваният строителен материал на Земята и въпреки че производството му е достигнало плато през последните години, процесът генерира 7% от глобалните въглеродни емисии. Филип Олдфийлд, професор по архитектура и ръководител на Училището за изградена среда в Университета на Нов Южен Уелс в Австралия, който не е свързан с InventWood, заяви, че дървесината има екологични предимства пред много други строителни материали, тъй като производствените процеси са по-малко интензивни в сравнение със стоманата и бетона, а дървото съхранява CO2 в биомасата си чрез фотосинтеза. "Дървените продукти могат да се разглеждат като дългосрочна система за съхранение на въглерод, а строителството с дърво може да позволи на градовете ни да 'заключат' въглеродните емисии в сградите за дълги периоди от време", добави той.

Той обаче отбеляза, че съществуващите обработени дървени продукти вече конкурират стоманата и бетона. "Бариерата пред повече дървени сгради не е наистина нуждата от по-голяма здравина", обясни той. "Проблемът е, че строителната индустрия е предпазлива към рисковете и бавно приема промените."

За да видим повече дървесина в сградите, според него са необходими по-добро образование, пилотни проекти и подобрени регулаторни рамки. "Но по-здрави дървени продукти като това 'Супердърво' биха могли да позволят на архитектите да създават по-големи разстояния между опорите и по-трайни покрития с дървесина, което със сигурност би било полезно и би могло да насърчи по-широкото използване на дървото", заключи той.