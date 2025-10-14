Президентът на Мадагаскар разпусна парламента

П резидентът на Мадагаскар Андри Ражоелина заяви, че е разпуснал националния парламент, като ескалира по този начин противопоставянето с протестиращите и военните, които го накараха да избяга от страната, предаде Ройтерс.

В указ, публикуван в социалната мрежа Facebook, се съобщава, че президентът се е консултирал с ръководителите на двете камари на магадаскарския парламент, но не е ясно дали това решение има правна тежест.

„Поколението Z“ свали президента на Мадагаскар

Във вчерашно обръщение към нацията от неразкрито място Ражоелина отказа да се оттегли, въпреки че в продължение на седмици в Мадагаскар има младежки протести с искане за оставката му и масови дезертьорства от армията. Опозицията се опитва да събере достатъчно подписи, за да започне процедура по импийчмънт срещу него в парламента.

"Указът не е юридически валиден. Председателят на Националното събрание заяви, че не са се консултирали с него", каза опозиционният лидер Ситени Рандрианасолонияко.