Преминаване към зимно часово време в България: Кога да местим стрелките и как това влияе на организма

България преминава към зимно часово време в нощта на 25–26 октомври 2025 г., а експерти дават съвети как лесно да адаптирате биологичния си ритъм и да избегнете стреса от промяната на времето

14 октомври 2025, 13:38
Преминаване към зимно часово време в България: Кога да местим стрелките и как това влияе на организма
В България преминаването към зимно часово време ще се извърши в нощта между 25 и 26 октомври 2025 г., като стрелките на часовниците ще се върнат с един час назад в 4:00 сутринта. Това ще позволи на хората да спят по-дълго, а слънцето ще изгрява по-рано, което е благоприятно за естествения циркаден ритъм.

В нощта срещу неделя, 26 октомври, часовниците ще се преместят с един час назад – от 4:00 на 3:00. Модерните устройства като компютри, смартфони и смарт-часовници ще се коригират автоматично, но по-старите механични и мобилни часовници трябва да се настроят ръчно.

"Зимният час" отговаря на астрономическото време и реалното положение на Слънцето. След преместването на стрелките сутрините ще настъпват по-рано, вечерите ще се стъмват по-рано, а дневният ритъм на повечето хора ще бъде по-близък до естествения биологичен часовник. Това улеснява събуждането и увеличава чувството за свежест и бодрост през деня.

Смяната на времето е практика, използвана за по-ефективно използване на дневната светлина и за съгласуване на обществения и биологичния ритъм. Преходът към зимен и летен час се прилага в България от 1979 г., а настоящата система за редовни смени е регламентирана чрез постановления на Министерския съвет.

Как да се адаптираме без стрес

Преминаването към зимен час натоварва организма, особено при хората с хронични заболявания, децата и възрастните. Експертите препоръчват да започнете подготовката няколко дни предварително:

Лягане по-рано: 3 - 4 дни преди смяната на времето се препоръчва да се ляга 15 - 20 минути по-рано, за да се улесни приспособяването на биоритмите.

Излагане на естествена светлина: Сутрин прекарвайте повече време навън или до прозорец, тъй като дневната светлина стимулира производството на хормона мелатонин и регулира цикъла сън-бодърстване.

Редовен график: Стремете се да поддържате постоянни часове за сън и хранене, дори през уикендите, за да намалите стреса върху организма.

Плавно намаляване на кофеина: Намалете консумацията на кафе и енергийни напитки в следобедните и вечерните часове, за да не се нарушава качеството на съня.

Избягване на преумора: Планирайте по-леки физически и умствени натоварвания в първите няколко дни след смяната на часовника.

Допълнителни мерки, които могат да помогнат:

  • Лека вечеря с ниско съдържание на захар и мазнини.
  • Кратка разходка преди сън за отпускане на тялото.
  • Ограничаване на екранното време на смартфони и компютри поне час преди лягане.

Проучванията показват, че преминаването на зимен час не оказва влияние върху честотата на инфаркти или резултатите от лечението, като се счита за безопасно за повечето хора. В същото време правилната подготовка и внимание към режима на сън и хранене могат значително да улеснят адаптацията и да подобрят общото състояние на организма.

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

