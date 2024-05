Студена лава заля село в Индонезия, уби десетки хора

Н ай-малко 37 души са загинали след внезапни наводнения и студена лава, изтичаща от вулкан, на западния индонезийски остров Суматра.

Часове наред проливни дъждове свалиха потоци от пепел и камъни от планината Марапи - един от активните вулкани в Суматра.

Свлачищата от студена лава заляха два района, отнеха живота на хора и повредиха повече от 100 къщи, джамии и обществени сгради.

Властите твърдят, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като 18 души са в неизвестност.

Оцелелите разказват как са избягали, когато студената лава - смес от вулканичен материал и камъни, която се стича по склоновете на вулкана при дъжд - се е насочила към домовете им.

"Чух гръмотевици и звук, подобен на вряща вода. Това беше звукът на големи камъни, които падаха от планината Марапи", разказва пред информационна агенция АФП Рина Девина, 43-годишна домакиня от област Агам.

"Беше тъмно, затова използвах мобилния си телефон като фенерче. Пътят беше кален, затова повтарях "Боже, помилуй" отново и отново", каза Девина.

Майката на три деца добави, че къщата на съседа е била "сплескана от големи камъни", а четирима от съседите ѝ са загинали.

До неделя следобед спасителите са открили 19 тела в най-засегнатото село Кандуанг в окръг Агам и са извадили други девет тела в съседния окръг Танах Датар, според Националната агенция за търсене и спасяване.

At least 37 people have been killed and several others injured in a flash flood in Indonesia.



Monsoon rains and a major mudslide from a cold lava flow on Mount Marapi caused a river to breach its banks.



