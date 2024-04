След успеха на „Барби“: Марго Роби ще продуцира филм за „Монополи“

С лед огромния успех на „Барби“, 33-годишната Марго Роби ще продуцира филм за „Монополи”, заедно с Том Акерли, съпругът ѝ и Джоузи Макнамара.

Базиран на класическата едноименна настолна игра, предстоящият филм ще се разпространява от Lionsgate и ще бъде продуциран от Hasbro Entertainment.

Margot Robbie's production company LuckyChap is set to team with toy manufacturing giant Hasbro to produce a movie based on the ever-popular board game classic 'Monopoly'.



Robbie's production company has most recently announced its involvement in producing a live-action adaption… pic.twitter.com/yOwzWqcPsn