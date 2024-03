„Барби скърби за неноминацията си“: Марго Роби блесна неочаквано в черна рокля на "Оскар"-ите

В ъпреки че много фенове на модата очакваха Марго Роби да запази Барби визията си, тя мина по червения килим на "Оскар"-ите 2024 в определено антирозова визия в неделя, с австралийската красавица, облечена в блестяща черна рокля.

33-годишната актриса, която играе емблематичната кукла на Mattel в хитовия филм на Грета Геруиг от 2023 г., блестеше в черна рокля без презрамки на Versace с набрани детайли на талията — и нямаше и грам розово.

Fans think Margot Robbie wore a ‘protest dress’ amid Oscars 2024 snub: ‘Barbie is in grief for her non-nomination’ https://t.co/Ln876K3pkA pic.twitter.com/tTE94J1qtR