След по-малко от година: Кендъл Дженър и Bad Bunny се разделиха

С ъобщава се, че всичко е приключило за Кендъл Дженър и Bad Bunny.

Двойката се раздели след като се срещаха по-малко от година, каза източник на People.

Вътрешен човек също каза пред „Entertainment Tonight“, че двамата „вършат свои собствени неща напоследък и нещата бавно започнали да изчезват между тях. И двамата знаеха, че това вероятно няма да е вечна връзка и това се разбираше взаимно от самото начало“, добави източникът. „Те имат лудо натоварени графици и знаят, че са все още млади и имат още много да изживеят индивидуално, преди да се установят.“

