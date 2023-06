В прозрачен черен топ и без сутиен: Кендъл Дженър скандализира отново (СНИМКИ)

К ендъл Дженър носеше една от най-пикантните си визии досега, когато беше на вечеря в италианския ресторант "Giorgio Baldi" в Санта Моника във вторник.

27-годишната телевизионна звезда от риалити шоуто беше без сутиен под тесен черен топ, който беше прибран в черна кожена пола тип молив, докато отиваше на вечеря с приятелките си Хейли Бийбър и Лори Харви.

Кендал - която наскоро се наслади на среща с 29-годишния пуерторикански рапър Бад Бъни, за когото се говори, че ѝ е гадже - съчета изпепеляващата визия с черни ботуши до коляното.

Сензацията от модния подиум носеше гарвановите си коси, разделени по средата и спуснати свободно.

Звездата от "Кардашиян" допълнително подчерта дръзкия тоалет с голям черен колан.

Що се отнася до блясъка, Кендал изглеждаше перфектно с матово червило и розов руж по бузите.

Междувременно 26-годишната Хейли демонстрира дългите си крака в сива мини рокля с ръбове и черни токчета с каишки.

Съпругата на Джъстин Бийбър беше с огромно черно кожено яке, преметнато през раменете ѝ. Тя съчета тоалета си с черна чанта YSL и разпусна късите си коси.

Междувременно 26-годишната Лори изглеждаше невероятно в черна рокля без презрамки с изрязани части отпред.

Доведената дъщеря на Стив Харви носеше тъмните си коси, прибрани назад на гладък кок. Тя подчерта естествено зашеметяващите си черти с малко очна линия и гланц.

Кендъл се събра отново с приятелките си, след като се появиха доста слухове, че е във връзка с Бад Бъни. През май източник заяви пред People, че двойката "става все по-сериозна".

"Те са много сладки заедно. Кендъл е щастлива", твърди вътрешният източник. "Той е забавен човек. Голям джентълмен и очарователен. Тя харесва неговото излъчване. Той е много спокоен.

Източникът също така разкри, че "началото на връзката им е била бавна", "но сега прекарват почти всеки ден заедно".

Неотдавна двойката излезе да хапне заедно брънч в Бевърли Хилс. Преди това те бяха забелязани за последно в средата на май по време на среща в Санта Моника.

Кендъл и певецът за първи път предизвикаха слухове за романс, когато бяха забелязани да излизат заедно от ресторант в Лос Анджелис по-рано тази година през февруари.

Въпреки че през последните няколко месеца двойката беше забелязана да се наслаждава на компанията си, и Кендъл, и Бад Бъни все още не са коментирали публично спекулациите за връзката.

Половинката на Кендал - Ким Кардашиян, привидно хвърли едва доловим сянка върху нея и сестра ѝ Кайли Дженър в неотдавнашния епизод на сериала "Кардашиянките" на Hulu.

